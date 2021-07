Näköjään sähköautojen yleistymistä toivovat eniten ne, jotka itse eivät aja autolla. Näin kirjoittaa kolumnissaan Juho Rahkonen.

Olin viikonloppuna perhejuhlissa Jyväskylässä, jonne on kotoani Nurmijärveltä matkaa 275 kilometriä.

Kuin sattumalta tuo lukema on sama kuin autoni teho hevosvoimina. Sitäkin tärkeämpää kuitenkin on, että voima tuotetaan polttomoottorissa, joten moottoritiellä minun ei tarvinnut laskea nopeuttani tai säätää ilmastoinnin tehoa pienemmälle 30 asteen helteessä akkuvirtaa säästääkseni, kuten monet sähköautoilijat näyttivät tekevän.

Juhliin saavuttuani minun ei tarvinnut etsiskellä vapaata latauspaikkaa eikä räknäillä toimintasädettä muutaman tunnin päästä koittavaa kotimatkaa varten.

Pirskeissä mukana ollut nuorehko sukulaismieheni, menestyvä sähköalan yrittäjä, totesi rehellisesti, että hän ei aio sähköautoa hommata – ei, vaikka hänen bisneksiensä kannalta niiden yleistyminen olisi toivottavaa.

Akkumineraalien valmistuksen parissa työskentelevä ystäväni taas puhuu julkisuudessa sähköautojen puolesta, mutta itse hän hankki juuri ties kuinka monennen uuden dieselauton, koska hän ajaa työkseen pitkiä matkoja ja vetää usein peräkärryä.

Näköjään sähköautojen yleistymistä toivovat eniten ne, jotka itse eivät aja autolla.

Korkea hankintahinta ja vakuutusmaksut sekä pakolliset munkkikahvipysähdykset eivät ole ainoita syitä vieroksua sähköautoja. En myöskään pidä niiden ajo-ominaisuuksista, ainakaan sellaisten sähköautojen, joihin tavallisella palkansaajalla olisi varaa.

Enzo Ferrarin kerrotaan sanoneen, että auto on vain moottori, jonka ympärille on asennettu neljä pyörää. Ajo-ominaisuudet ratkaisevat, ja siksi valintani on Maserati Ghibli, jossa on takaveto ja ihanan vanhanaikainen V6-dieselmoottori neljällä pakoputkella. Rakastan autoani, vaikka teknisesti se on vain ylipainoinen Fiat Armanin puvussa.

Olen koeajanut sähköautoja, ja ajokokemustani häiritsi muun muassa se, että niillä ei voi ylellisesti rullailla alamäkeen ja liikennevaloihin, vaan sähkömoottori alkaa jarruttaa – eli ladata akkua – heti, kun jalan laskee kaasupolkimelta.

Sähköautoilusta voisi kiinnostua lähinnä siksi, että sillä voi kiertää autoilun veroja, mutta kyllä valtio pian keksii keinot tiristää myös töpseliautoilijoiden kukkaron kuiviin.

Verotuksen takia autoilu maksaa maltaita, mutta autot ovat silti suosittuja. Autossa maksetaan liikkumisen vapaudesta ja siitä, että oma ajokki on aina valmiina odottamassa lähtöä tien päälle.

Kirjoittaja on perheenisä, Taloustutkimus Oy:n tutkimusjohtaja ja luontokuvaaja Nurmijärveltä. Hän tarkkailee joka toinen viikko palstalla suomalaista yhteiskuntaa.

