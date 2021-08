Oman maan ja kansalaisten korottaminen ykköseksi ei ole pahuutta eikä itsekkyyttä. Se on realismia.

Perussuomalaisten arvostelu on suomalaisen poliittisen argumentaation yksinkertaisin muoto. Olemme puolue, josta voi keksiä mitä tahansa negatiivista, ja se on jo itsessään argumentti – perustui se mihinkään tosiasiaan tai ei.

En väitä, että olisimme aina täysin syyttömiä meistä esitettyihin kielteisiin arvioihin, mutta väitän, että mikään muu puolue tai poliittinen arvomaailma ei ole niin vapaasti riepoteltavissa.

Kesän 2017 puoluekokouksen jälkeen perussuomalaiset heitettiin ulos hallituksesta, koska puolueen arvopohjasta oli tullut puheenjohtajavaihdoksen myötä väärä.

Alle kaksi vuotta myöhemmin eduskuntavaalien alla järjestettävissä puheenjohtajapaneeleissa käsiteltiin sitä, voisivatko muut puolueet olla perussuomalaisten kanssa hallituksessa. Eivät oikein voineet. Liian erilaisia olivat sekä arvopohja että ihmiskäsitys.

Perussuomalaiset nousi toiseksi suurimmaksi puolueeksi. Arvopohjaamme kannatti lähes 540 000 suomalaista.

Valtiopäivien alkajaisiksi muut puolueet siirsivät meidät istumaan täysistuntosalin kauimmaiseen oikeaan laitaan. Ihmiskäsityksestä oli taas kyse.

Nyt kaksi vuotta myöhemmin sekä arvopohjamme että ihmiskäsityksemme ovat täysin samat kuin ennenkin. Meitä määritellään ja asetellaan kategorioihin samanlaisella innolla kuin ennenkin, ja gallupjohtoon puolueensa siirtänyt Petteri Orpokin puhuu edelleen perussuomalaisten ihmiskäsityksestä. Ero on siinä, että me itsekin olemme saaneet määrittelyoikeuden. Itseemme!

Olen vastannut kesän aikana lukuisia kertoja kysymykseen, minkä puolueiden kanssa perussuomalaiset voisi mennä hallitukseen. En ole vastannut jaarittelemalla muiden puolueiden arvopohjasta ja ihmiskäsityksestä – vaikka voisin toki tehdä niin – vaan olen puhunut perussuomalaisten tavoitteista ja niiden edistämisestä. Sillä sitä hallituksessa tehdään. Ei kannateta tai vastusteta toisten arvopohjaa.

Perussuomalaiset erottaa muista puolueista ennen muuta se, että olemme realisteja ja kaikki muut eduskuntapuolueet nykyään enemmän tai vähemmän idealisteja.

Mielestämme julkisen vallan eli myös suomalaisten poliitikkojen tehtävä on puolustaa Suomen ja suomalaisten etua. Emme näe mitään muuta järkevää perustelua Suomi-nimisen valtion olemassaololle. Suomen valtio on olemassa suomalaisia varten.

Suomen ja suomalaisten ensisijainen tehtävä ei voi olla huolehtia jonkun muunmaalaisista ihmisistä tai satunnaisista maailman ihmisistä. Tai edes ”eurooppalaisista arvoista”.

Kyllä perussuomalaistenkin mielestä kaikilla on jakamaton ihmisarvo. Meidät erottaa muista puolueista paitsi se, että puhumme näistäkin asioista suoraan, myös se, että ymmärrämme, että tosimaailmassa jakamaton ihmisarvo tarkoittaa aina sitä, että jollakin on velvollisuus järjestää sen käytännön sovellutukset.

Ihmisoikeudet ovat hieno asia, mutta hienouden lisäksi ne ovat abstrakteja. Ne konkretisoituvat vasta, kun joku taho – yleensä aina valtio – takaa ne. Tuo takaaminen voi tarkoittaa poliittisia oikeuksia ja vapautta, mutta nykyään se tarkoittaa aina myös taloudellisia oikeuksia saada tietty elintaso ja muita lukuisia ”oikeuksia”.

Vaikka kaikki maailman ihmiset eivät tällä hetkellä olekaan vaatimassa meidän palveluksiamme, niin kauan kuin asetelma on tällainen, kaikilla maailman ihmisillä kuitenkin on periaatteessa yhtäläinen oikeus vaatia niitä. Yksikään poliittinen kilpailijamme ei kykene vastaamaan kysymykseen, milloin velvollisuutemme loppuu, ei oikealla eikä vasemmalla. Joko he eivät uskalla puhua suoraan tai he lähestyvät asiaa idealistisesti.

Oman maan ja kansalaisten korottaminen ykköseksi ei ole pahuutta eikä itsekkyyttä. Se on realismia.

Sen lisäksi se on meidän arvopohjamme. Eikä se muutu tälläkään kertaa.

