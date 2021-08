Erityisesti maataloudessa on tehty ja tehdään tulevaisuudessakin huomattava määrä toimia ilmastonmuutoksen estämiseksi sekä globaalin tilanteen että oman tilan tulevaisuuden takia.

Kun vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo pyrkii vahvistamaan puolueväen itseluottamusta puoluekokouksen alla, kaikki keinot otetaan käyttöön. Omituinen sivallus oli maatalouden leimaaminen epämääräiseksi ilmastotoimien vapaamatkustajaksi (Yle 9.8).

Esimerkkeinä "sivuraiteelle jääneen" maatalouden uusista keinoista sisäministeri keksi hiiliviljelyn sekä työkoneiden että turvepeltojen päästöjen vähentämisen.

On sinänsä hyvä, että helsinkiläinen tutkija osoittaa kiinnostusta maaseudun maailmaan, mutta monet tuottajat kokivat avauksen maaseudulla tehtyä työtä vähätteleväksi ja kevyesti heitetyksi.

Taas kerran.

Osin se sitä olikin. Kun Ohisalo ei uskalla asettaa kyseenalaiseksi kaupunkirakentamisen isoja päästöjä, lentomatkustamista tai ylenpalttista kuluttamista, viholliskuvat kannattaa maalata sinne, missä kannatus on joka tapauksessa vähäisintä.

Tämä on harmillista. Maa- ja metsätalouden ammattilaiset ansaitsevat kiitoksen jo siitä, että he sitovat muiden päästämää hiiltä. Lisäksi he olisivat ansainneet ministeriltä konkreettisia keinoja ja rahoitusmalleja annettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Kaikille valistuneille suomalaisille sekä maaseudulla että kaupungeissa on ollut vuosikausia selvää, että ilmasto lämpenee vauhdilla, jota ihmiskunta ei kestä. Jäätiköt sulavat silmissä, ja hiilidioksidia on ilmassa enemmän kuin kahteen miljoonaan vuoteen (MT 11.8).

Erityisesti maataloudessa on tehty ja tehdään tulevaisuudessakin huomattava määrä toimia ilmastonmuutoksen estämiseksi sekä globaalin tilanteen että oman tilan tulevaisuuden takia.

Normaalit satokaudet ovat Suomessakin jäämässä historiaan. Rankkasateet, myrskyt ja kuivat kaudet ovat yleistyneet.

Pelloilta parhaillaan puitava sato on taas kerran huono. Näin tulee olemaan myös useina seuraavina vuosina. Siitä huolimatta Suomessa tuotettua ruokaa tarvitaan sekä kotimaassa että vientimarkkinoilla.

Ohisalolta ja monilta muiltakin kaupunkivihreiltä unohtuu liian helposti, että ruuan riittävyys ei ole luonnonlaki meillä eikä muualla. Sen eteen on tehtävä työtä.

Tuottajien on saatava työstään myös asiallinen korvaus. Ilman sitä ruokaa ei ole. Ilman kunnon palkkaa myöskään ilmastotavoitteita ei voida edistää. Tuottajat, heidän etujärjestönsä MTK ja monet alan yritykset ovat jo vuosien ajan pyrkineet edistämään ilmastonsuojelun ja taloudellisen maataloustuotannon yhdistämistä.

Tässä onnistuminen on aivan välttämätöntä. Kun vihreä siirtymä joka tapauksessa etenee maailmankaupassa, elintarvikeketju ei ole kehityksestä irrallaan. Paras ja joissakin tapauksessa ainoa tuotto tulee vastuullisilta markkinoilta.

Osa maataloustuottajien ansioista olisi keinolla millä tahansa saatava suoraan kuluttajilta. Osa tulee tukina tai korvauksina hiilen sidonnasta. Tässä työssä tarvitaan paitsi vastuullista maataloutta myös elintarviketeollisuutta, kauppaa ja kuluttajaa.

Työ kaipaa kokonaisuuden hahmottavia vastuullisia poliittisia päättäjiä. Ilman heitä oikeudenmukaisia pelisääntöjä ei saada aikaiseksi.

Myös puheenjohtaja Ohisalon olisi johdatettava puolueensa takaisin tähän joukkoon.