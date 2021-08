Rapujuhlissa lauluihin osallistuminen on kohteliasta isäntäväkeä kohtaan.

Helan går on perinteikäs rapulaulu, joka on alkujaan ruotsalainen. Vapaasti suomennettuna Helan går tarkoittaa samaa kuin Pohjanmaan kautta, jolla kehotetaan kumoamaan lasi kertakulauksella. Laulua hoilataankin usein rapuillallisen ensimmäiselle snapsille. Tämän jälkeen maljoja on lupa juoda omaan tahtiin lisää.

Juomalaulut ovat loppukesän rapujuhlien hauska perinne, mutta niitä ei kannata ottaa liian kirjaimellisesti. Miestä väkevämmän lisäksi saksiniekkojen seuraksi kelpaa yhtä hyvin äyriäisille sopiva valkoviini tai vaikkapa kivennäisvesi.

Och den som

inte helan tar.

Han heller inte halvan får.

Laulun säveltäjästä ei ole täyttä varmuutta, mutta siitä on varhainen maininta eräässä operetissa vuodelta 1843.

Oman mukaelmansa kappaleesta on kirjoittanut myös itävaltalais-unkarilainen säveltäjä Franz Lehár (1870–1948), jonka tunnetuimpiin operetteihin lukeutuu Die Lustige Witwe (Iloinen leski).

Oman versionsa sävelmästä levytti myös lauluyhtye Belafonte Folk Singers nimellä Heylan Går, joka ilmestyi albumilla Drinking Songs Around The World vuonna 1959.

Se ken ei kippaa kokonaan

hän ei saa puolikastakaan.

Kokonaan!

Me kerralla kipataan!

Suomenkielinen tekstikin Helan gåriin on tehty, mutta se ei ole vakiintunut juhlaillallisten ikivihreäksi ruotsinkielisen sävelmän tavoin.

Rapujuhlissa lauluihin osallistuminen on kohteliasta isäntäväkeä kohtaan, oikeat sanat ja sävel vähemmän tärkeitä. Pääasia, että jokainen laulaa iloisesti.

Perinteisten juomalaulujen lisäksi juhliin sopii uudempikin materiaali, vaikkapa Tuure Kilpeläisen riemukas Autiosaari.

Juomalaulut kuuluvat olennaisesti myös opiskelijoiden illanistujaisten sitsikulttuuriin. Sitsien alkuperä on tosin hieman epäselvä. Niiden väitetään perustuvan joko ruotsalaisiin rapujuhliin tai saksalaiseen perinteeseen.

Kansatieteilijä Kustaa Vilkunan mukaan sitsien kantasana taas on olutpenkki eli ölbank, mikä on tarkoittanut ilonpitoa syöden ja juoden pitkillä penkeillä istuen.