Satu Lehtonen Miten viljelijän into säilyy, kun noudattamalla ympäristöehtoja pilkuntarkasti saa vain kuraa niskaan?

Tiistaina huokaisin taas helpotuksesta uravalintani suhteen. Kotitilan peltoja viljelee sukulainen – minun ei tarvitse ottaa vastaan sitä kollektiivista syyllistämistä, joka viljelijän niskaan ladataan.

Paitsi että kyllä se kolahtaa, kun työkseen maaseudun asiaa ajaa.

Istuin kuuntelemassa seminaaria, jossa käytiin läpi ympäristöohjelman aikaansaannoksista. Kerrottiin, miten maatalouden ravinnekuormitus Pohjan- ja Suomenlahteen on laskenut reippaasti ja miten Saaristomerellä vastaava kehitys vaatii aikaa ja kärsivällisyyttä.

Kerrottiin, miten talviaikainen kasvipeitteisyys ja suojakaistat toimivat hyvin eroosion estäjinä.

Todettiin, miten monet luonnon monimuotoisuuden ylläpitoon tähdätyt toimet ovat tehokkaita. Niiden alat tosin ovat luonnollisesti pieniä, koska ne ovat työläitä ja kalliita eivätkä kaikille sovi.

Siten joku vinkkasi, että Yle on tehnyt tutkimuksesta raflaavan jutun, ja seminaariväki alkoi räplätä kännyköitään.

Ja Yle kertoi: "Maatalousyrittäjille jaettavalla miljardiluokan ympäristökorvauksella ei saatu aikaan kovinkaan suuria uudistuksia ilmaston ja ravinnekuormituksen vähentämiseksi tai monimuotoisuuden lisäämiseksi."

Ylen mukaan esimerkiksi vesistöjen ravinnekuormitusta on pystytty alentamaan vain hienoisesti. Juuri kun seminaarissa iloittiin Pohjan- ja Suomenlahden jopa 20 prosentin kuormitusleikkauksesta! Se on paljon – maatalous on iso ja monimutkainen kokonaisuus, ei säiliö, jonka hanan voi vääntää kiinni.

Ja se ilmasto – siitä on alettu puhua vasta viime vuosina. Nykyiset ympäristötoimet on rakennettu ennen kaikkea estämään ravinnehuuhtoutumia. Ei järjestelmästä voi saada irti sellaista, mitä varten sitä ei ole rakennettu.

Hassulta tuntuisi myös todeta, että nimenomaan ravinnevalumia estämään räätälöity toimenpide on tehoton luonnon monimuotoisuuden edistäjänä. Eihän sitä siihen ole tarkoitettukaan.

"Kaiken olen tehnyt mitä ympäristöohjelma vaatii", puuskahti eräs viljelijä. "Mitä vielä pitäisi tehdä? Tässähän katoaa motivaatio."

Viljelijät, toivon että otatte kritiikin järjestelmään eikä itseenne kohdistuvana ja jatkatte hyvää työtänne!

