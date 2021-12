Sami Kauhanen on kolmas tänä syksynä lähdöstään ilmoittanut avainhenkilö neljän kuukauden aikana.

Maanantaina iski todellinen uutispommi. Suomen Hippos tiedotti, että toimitusjohtaja Sami Kauhanen jättää järjestön toimitusjohtajan tehtävät maaliskuussa. Kauhanen aloitti hevoskasvatuksen ja raviurheilun keskusjärjestön johdossa viime vuoden syyskuussa.

Kauhanen on ollut mies paikallaan. Ammattijohtaja siirtyi Hippoksen johtoon Veikkauksesta, jossa hevospelit olivat osa hänen työtään. Hänen taustansa on raviperheessä ja hän on itsekin työurallaan toiminut ammattivalmentajana.

Näistä taustoista hän tiesi tarkkaan, mihin Hippoksessa ryhtyi. Taustansa ansiosta hän myös nauttii sekä ravikentän arvostusta että on antanut lajille luotettavat kasvot suurelle yleisölle.

Lähtö lienee varmasti suuri yllätys kaikille. Siinä voi nähdä katastrofin aineksia, minkä vuoksi sen on syytä toimia herätyksenä järjestön luottamustehtävissä oleville.

Raviurheilun lähivuodet ovat todella hankalia. Ravien määrää tulee sopeuttaa Veikkauksen tuotoista maksettavien avustusten laskiessa. Samaan aikaan ravitapahtumia on kehitettävä kiinnostamaan yleisöä tilanteessa, jossa tarjontaa tekemisestä on enemmän kuin koskaan.

Sami Kauhasen johdolla on reilun vuoden aikana viety eteenpäin vastuullisuustyötä, joka on välttämätöntä lajin yhteiskunnallisen uskottavuuden kohentamiseksi. Lajin sisältä on muutaman viime vuoden kuluessa tullut esiin useampia ei-hyväksyttäviä tapahtumia ja ilmiöitä.

Tähän karikkoiseen kohtaan toimitusjohtajan vaihdos on yksi kari lisää. Eikä vaihdos ole ainoa keskeisissä tehtävissä: Hippoksen viestintäpäällikkö Suvi Hakkarainen ja keskusjärjestön omistaman Hevosurheilu -lehden päätoimittaja Stiina Ikonen etsiytyivät myös syksyn aikana toisiin tehtäviin. Turbulenssi kävi myös hallituksessa, kun valtuuskunta päätti syyskokouksessaan pistää kolmanneksen hallituspaikoista vaihtoon.

Asian suhteellista merkitystä voi verrata miettimällä, jos sama tapahtuisi MTK:ssa tai Suomen Yrittäjissä.

Kaikki henkilövaihdokset ovat pois tehokkaasta työstä ja hidastavat haasteisiin vastaamista.

Kysymys kuuluu: onko toimitusjohtajalla, hallituksella ja keskusjärjestön henkilöstöllä mahdollisuus tehdä yhdessä sovitun strategian eteen sitä työtä, johon heidät on valittu? Voivatko he keskittyä siihen, kuinka raviurheilu ja hevoskasvatus selviävät yhdestä historiansa suurimmista muutosvaiheista?

Luottamusjohdossa on rehellisesti siirrettävä katse omasta navasta ensin peiliin ja sitten ympäröivään yhteiskuntaan. Jos luottamuskentän näkyvin panos suurten haasteiden keskellä on käydä keskinäistä suhmurointia, sen selvittämiseen kuluu tavaton määrä palkattujen henkilöiden työaikaa.

Kokonaisuus ei silloin etene, vaikka sitä tekemässä olisi kuinka osaavia ihmisiä.