Puukauppaa tehtiin myös kesällä

Vapaa toimittaja ja metsänomistaja Markku Pulkkinen kirjoitti puukaupoista ja metsäyhtiöiden palveluista. (SM 25.8.). Pulkkinen kertoi jääneensä vaille palvelua heinäkuussa – juuri silloin kun etämetsänomistajalla olisi ollut aikaa keskittyä metsäasioiden hoitamiseen.

Pulkkinen moitti useita metsäyhtiöitä ja nimesi erikseen Stora Enson. Pahoit­telen Pulkkisen kokemaa tilannetta omasta puolestamme. Emme ole selvästikään onnistuneet luomaan tässä tapauksessa puukaupoille sopivia edellytyksiä.

On totta, että koronan vuoksi fyysisiä metsänomistajatapaamisia jouduttiin rajoittamaan tiukasti keväällä, kun halusimme omalta osaltamme vaikuttaa taudin pysäyttämiseen sekä turvata metsänomistajien ja oman henkilöstömme terveyden. Monet työhön vaikuttavat päätökset tehtiin terveyden ehdoilla.

Sen sijaan myöhemmin, esimerkiksi juuri heinäkuussa kasvokkain tapaaminen on ollut mahdollista varotoimenpiteitä noudattaen. Metsänomistajiin on pidetty yhteyttä koko kesän ajan ja tapaamisia on järjestetty aktiivisesti koronasta huolimatta.

Henkilökohtaista palvelua on mahdollista tuottaa myös sähköisten kanavien kautta vaikkapa videoyhteyksillä metsän keskeltä.

Puukauppa metsän­omistajien kanssa sujuikin Stora Ensossa kesällä normaaliin tapaan. Puukauppamäärät kyllä laskivat heinäkuussa verrattuna kesäkuuhun, mutta tilanne ei sinänsä poikennut merkittävästi tavanomaisesta. Koronasta johtuvista tapaamis­rajoituksista huolimatta heinäkuun viikko-ostot olivat samalla tasolla kuin vuosina 2019 ja 2017.

Lomakausi on keskikesällä meneillään myös meillä metsä­ammattilaisilla. Lomienkin aikana metsänomistajia palvellaan: palkkaamme kesätyön­tekijöitä monille paikkakunnille ja kollegat tuuraavat toisiaan.

Tänä vuonna terveys ja turvallisuus ovat korostuneet entisestään. Samalla arki jatkuu. Ostamme puuta, hoidamme metsiä ja tuemme metsän­omistajia metsiin liittyvässä päätöksenteossa. Myös kesällä.

Sami Honkanen

osto- ja asiakkuusjohtaja

Stora Enso Metsä