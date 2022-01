Suomi on avainasemassa ilmastonmuutoksen torjunnassa. Suomen osuus Euroopan hiilidioksidipäästöistä on hyvin vähäinen. Suomessa on 10 prosenttia koko Euroopan metsistä, jotka ovat merkittävimpiä hiilinieluja, ja niiden kokoon voi vaikuttaa.

EU:n päästökaupassa myydään juuri hiilinieluja, muulla tavoin päästöjä ei voi kompensoida. On välttämätöntä, että metsät arvostetaan käypään arvoon EU:n päästökaupassa. Metsänomistajien tulee saada ansaitsemansa taloudelliset kannustimet, jotta metsät kannattaa pitää hyvässä hiilensidontakunnossa. Porkkanaa eikä keppiä!

Jo nykyisellä päästötonnin hinnalla – 80 euroa – Suomen metsien hiilinielujen vuotuinen arvo olisi noin 2,3 miljardia euroa. Hinta tulee nousemaan nopeasti. Suomi sai kuitenkin kompensaatioita viime vuonna vain 106 miljoonaa euroa. Kokonaishiilinielusta vain teollisuuden osuus on tällä hetkellä kompensoitavaa osuutta.

On ongelma, että päästö­kaupan rahat eivät mene hiilinielujen omistajille. Nyt tuo rahavirta pitää saada Suomeen ja metsänomistajille, joiden metsistä on kysymys, ei valtion. Valtio omistaa runsaan kolmanneksen metsistä ja saa oikeudenmukaisella hiilinielujen kompensoinnilla sekä verotuloilla kyllä omansa.

Jos hiilinielut kompensoidaan omistajille, siitä tulee motivaatio pitää nieluja kunnossa. Metsät tuottavat ilman hakkuita. Jos metsät luokitellaan hiilensidontakyvyn mukaan, niin tulot lisääntyvät, kun päästään seuraavaan luokkaan. Samalla syntyy positiivinen kierre ilmaston kannalta. Luonto­arvoille voidaan tehdä oma maksuluokka. Luonto kiittää!

Hiilinielujen pitää olla tasapainossa päästöjen kanssa. Antaa markkinan toimia tässäkin. Jos halutaan olla suunnannäyttäjiä, niin näytetään kerralla oikeudenmukainen ja kestävä esimerkki! Poliitikkojen tulisi tässäkin ymmärtää ympäristön ja Suomen sekä suomalaisten etu.

Marko Mantila

Toivakka