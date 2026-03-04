Puunostajat soittelevat aktiivisesti metsänomistajille – ostajat ja myyjät käyvät hermopeliä Puunmyyjä uskoo, että yhtiöiltä loppuvat pian Hanneksen myrskypuut ja varastoleimikot.

Optimaalisessa tilanteessa puunmyyjän ja -ostajan edut kohtaavat. Kuva: Aino Saarikivi

Metsä | Talous Jukka Hämäläinen

Metsänomistajia on alkuvuodesta aktiivisesti kosiskeltu puun myyntiin – siitäkin huolimatta, että metsäteollisuuden uutiset ovat olleet pitkälti masentavia. Leimikkoja on kalasteltu niin lehti- ja verkkosivujen ilmoituksilla kuin soittelemalla metsänomistajille.

Metsäteollisuus ry:n mukaan tammi–helmikuussa yksityiset metsänomistajat ovat myyneet puuta yhteensä reilut viisi miljoonaa kuutiometriä, kun viime vuonna taso oli samaan aikaan noin seitsemän miljoonaa kuutiota. Ostot noudattelevat vuoden 2022 käyrää.

Puumarkkinassa käydään nyt myyjien ja ostajien hermopeliä.

”Osa metsänomistajista on todennäköisesti myynyt paljon puuta korkeiden hintojen aikana, eikä heillä ole akuuttia myyntitarvetta. Voi olla, että he odottavat puun hinnassa käännettä, jota tällaisessa haastavassa lopputuotteiden markkinatilanteessa ei välttämättä tulla näkemään”, sanoo UPM:n yksityispuukaupan johtaja Maarit Sallinen.

Raakapuun hinta oli korkeimmillaan kesällä 2025. Siitä hinnat ovat laskeneet kaikissa puutavaralajeissa pyöreästi kymmenellä eurolla.

Puupulasta UPM ei Sallisen mukaan ainakaan vielä kärsi.

”Puukaupan tilanne on mielestäni kohtuullisen normaali. Toki markkinatilanteen kannalta eletään rauhallista aikaa.”

Sallinen ei odota puukaupassa äkkinäisiä liikkeitä kevään aikana.

Stora Enson Suomen puunhankinnan johtaja Tuomas Tiilikainen kertoo, että yhtiöllä on puulle hyvä kysyntä.

”Erityisesti kuusitukkivaltaiset ja kesäkorjuukelpoiset leimikot ovat ostoslistamme kärjessä. Ostamme puuta tähän vuodenaikaan ihan normaalisti.”

Puuta on Tiilikaisen mukaan riittänyt yhtiölle sopivasti, mutta silti hän toivoo, että puukauppa kokonaisuutena aktivoituisi tämänhetkisestä.

”Puun hinta on kuitenkin edelleen historiallisen korkealla, ja harvennusrästejä on paljon.”

Ostohintoja hillitsevät Stora Ensollakin lopputuotemarkkinat.

”Tuloskatsauksessamme toimitusjohtaja Hans Sohlström totesi yleisistä näkymistä, että markkinat ovat edelleen haastavat ja kuluttajien luottamus heikkoa. Geopoliittinen epävarmuus heikentää ennustettavuutta.”

Puu liikkuu edelleen kohtalaisesti, vaikka kauppa onkin hiljentynyt. Kuva: Jarno Mela

Sahapuolella Versowoodilla puun käyttömäärät ovat kasvaneet, koska yhtiö osti vuodenvaihteessa Korkeakosken sahan UPM:ltä. Versowood onkin tehostanut vanhojen leimikoidensa korjaamista.

Sen sijaan uutta puukauppaa yhtiön metsäjohtaja Pauli Otava luonnehtii vaisuksi: ”Alkuvuodesta puukauppaa on hankinta-alueellamme käyty puoli miljoonaa mottia vähemmän kuin 2025.”

”Mutta kyllä me siitä lähdetään, että meillä on täystuotanto.”

Otava pohtii kuitenkin, että sahatavaran markkina on jakautunut kahtia. Männystä ei tahdo saada enää kunnon hintaa,

ja liimapuussa on sama juttu. Vakaampana hintatasoltaan on pysynyt kuusi, mikä johtuu Euroopan kuusituhoista.

Otava hämmästelee puukaupan ilmiöitä.

”Viime vuosina puukauppa on painottunut touko–kesäkuuhun, kun ennen huippu oli syksyllä. Syynä saattaa olla joidenkin ostajien avohintaikkunan sulkeutuminen toukokuun lopussa. Tasainen jakauma olisi parempi. Alueellistakin eroa on, sillä etelässä ja lännessä kauppa käy tasaisemmin, kun taas idässä ja pohjoisessa painotus on alkuvuodessa.”

Puun myyjäpuolta edustavalla Aari-metsän toimitusjohtajalla Mikael Beckillä on selkeä näkemys puukaupan tämänhetkisestä tilanteesta. Aari-metsä hallinnoi sisaryhtiönsä Conifer Consultingin kanssa reilun 145 000 hehtaarin metsäomaisuutta.

Yhtiöt myivät paljon puuta vuosi sitten keväällä ja hiljensivät tahtia alkusyksystä.

”Nyt puunmyynti on jäissä ja nähdään pohjahintoja. Se johtuu siitä, että metsä- ja sahateollisuus ajavat varastoja alas. Hintatasosta johtuen me emme ole tekemässä nyt kauppoja, vaan katsomme pidemmälle kevääseen.”

Suomessa hintoja on hillinnyt myös Hannes-myrskyn aiheuttama tuhopuun purskahdus markkinoille. Nousuodotuksia hän perustelee Euroopan tukkipuupulalla.

Vanhojen leimikoiden hupenemista ovat jouduttaneet myös kunnon talvikelit, joiden myötä puuta on saatu viime talvea helpommin pois metsistä.

”Pohjois-Saksassa on sekä mänty- että kuusitukin hinta noussut viime kevään hinnoista jo noin 20 euroa kuutiolta. Tätä taustaa vasten odotan sekä puukaupan volyymissa että hinnassa selvää nousua”, Beck uskoo.