Miksi te ette halua, että suomalainen maatalous menestyisi? Miksi suomalaisen ruuan saatavuuden turvaaminen ei ole teille tärkeää?

Vuosi vuodelta heikentynyt maatalouden kannattavuus ja viime vuoden romahdus pakottaa kysymään nämä kysymykset. Olemme saaneet kuulla kyllästymiseen saakka selityksiä kaupan taholta, jotka ovat kaikki paljastuneet tyhjiksi puheiksi. Ei, te ette osta suoraan viljelijöiltä. Kyllä, teidän myynnistä niin ja niin monta prosenttia on kotimaista. Ja on kuultu jopa, että kaupan tehtävä on myydä halvalla, jotta vähävaraisimmillakin olisi varaa ruokaan.

Köyhyys ei kuitenkaan Suomesta häviä, vaikka ruoka olisi ilmaista. Niin halvaksi te olette sen tehneet. Sosiaalipolitiikka ei muutoinkaan teille kuulu, se on yhteiskunnan tehtävä.

Kauppa ehkä elää prosenteilla ja suurilla volyymeilla. Suomalainen viljelijä elää euroilla. Mitä vähemmän te haluatte antaa niitä teollisuudelle, tukuille tai suoraan viljelijöille sitä nopeammin te ajatte alas suomalaisen maatalouden ja sen myötä katoaa myös suomalainen ruoka.

Kauppa teki huipputuloksia vuonna 2021 ja erityisesti ruokaa myymällä. Oletteko sitä mieltä, että esimerkiksi 25 senttiä päivässä suomalaista kohti olisi liikaa, jos se ohjattaisiin suomalaiseen maatalouteen? Jos teillä ei ole varaa tinkiä omasta ruokakaupan katteesta 25 senttiä, niin voisitteko siirtää sen kuluttajan maksettavaksi?

Suomalaisen ruuan tuottajat ovat kuin gladiaattorit Rooman keisarin areenalla. Mihin suuntaan peukalonne kääntyy?

Timo Kankaanpää

puheenjohtaja

Yrjö Ojaniemi

toiminnanjohtaja

MTK-Etelä-Pohjanmaa

Sanna Hämäläinen

puheenjohtaja

Vesa Kallio

toiminnanjohtaja

MTK-Etelä-Savo