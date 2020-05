Vihreät unohtavat taas maakunnat

Koronakriisi on iskenyt yhteiskunnan kaikkiin toimialoihin. Toiset alat ovat kärsineet enemmän kuin toiset, mutta ilman ongelmia ei ole selvitty missään. Hallitus on pyrkinyt tukemaan muun muassa yrittäjiä ja yrityksiä miljardien eurojen tukipaketeilla. Uusia tukipaketteja on odotettavissa vielä todennäköisesti useita, ennen kuin kriisi on ohi.

Yleisten, kaikkien haettavissa olevien tukipakettien lisäksi eniten kärsineille toimialoille on rakennettu omia tukipakettejaan. On ymmärrettävää, että miljardeista euroista huolimatta jotkut ovat olleet tyytymättömiä. Tukirahat eivät ole korvanneet kaikkia menetyksiä.

Tukia on myönnetty ilman alueellisia rajoituksia. Nyt vihreiden puheenjohtaja, sisäministeri Maria Ohisalo esittää erillistä miljardin euron tukea kuuden suurimman kaupungin joukkoliikenteelle. Suurimmat kaupungit ovat Helsinki, Espoo, Vantaa, Oulu, Tampere ja Turku. (STT 30.5.)

Ohisalo perustelee esitystään sillä, että suuret kaupungit ovat kärsineet koronasta eniten, ja yksi iso kärsijä on joukkoliikenne. Tästä syystä kuusi suurinta kaupunkia tarvitsevat vihreiden mukaan yhteensä noin miljardi euroa raideinvestointeihin ja joukkoliikenteen turvaamiseen.

Summasta noin puolet tarvittaisiin koronasta johtuvien lippu- ja verotulojen menetysten korvaamiseen ja toinen puoli raiteisiin ja muuhun joukkoliikenteen kehittämiseen. Näin pitää vihreiden mukaan tehdä, jotta hallituksen ilmastotavoite on mahdollista toteuttaa.

Ohisalo on aivan oikeassa siinä, että myös joukkoliikenne on kärsinyt pahasti koronasta. Kärsijöitä eivät ole kuitenkaan kuusi suurinta kaupunkia yksin, vaan koko maan joukkoliikenne. Joukkoliikenteen matkustajamäärät ovat tipahtaneet jopa 80–90 prosenttia pandemian vuoksi.

Miksi erillinen miljardin euron tuki pitäisi rajata juuri kuudelle suurimmalle kaupungille? Miksi tuen piiriin ei otettaisi mukaan esimerkiksi 21 suurinta kaupunkia? Niillä olisi jo valmiina C21-ryhmä. Kysyä voi myös perustellusti, pitäisikö tuki suunnata kaupunkien sijaan suoraan kuljetusyrityksille?

Jos esimerkiksi hotelli- ja ravintolatukea jaettaisiin samoilla perusteilla, tuki pitäisi suunnata suurimmille hotelli- ja ravintolaketjuille, koska ne ovat kärsineet eniten.

Vihreiden esitys poikkeaa liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakan linjasta. Harakka tyrmäsikin Ohisalon esityksen.

Harakka (sd.) sanoi viime viikolla Ylen haastattelussa, että valtio haluaa panostaa lisäbudjetissaan joukkoliikennetukeen, koska korona on iskenyt pahasti joukkoliikenteeseen ja asettanut useita liikennöitsijöitä todella hankalaan tilanteeseen. Harakka korosti, että kaikki liikennöitsijät ovat menettäneet tulojaan, kun matkustajat välttelevät joukkoliikennettä pelätessään koronaviruksen tarttumista.

Kysymys siitä, minkä alueen tai kaupungin joukkoliikenne on kärsinyt suhteessa eniten, ei ole lainkaan selvä. Se on selvää, että niillä alueilla, joissa joukkoliikennettä ei ole, korona ei ole aiheuttanut sille myöskään ongelmia. Alueilla, joilla joukkoliikenne on perustunut koululaiskuljetuksiin, ajot loppuivat koulujen kiinniolon aikana kokonaan.

Hallituksen tehtävä on kehittää koko maata. Yksi osa sitä on toimiva joukkoliikenne ja kattava väyläverkosto. Isojen kaupunkien ja muiden asettaminen eriarvoiseen asemaan joukkoliikenteen kriisitukea jaettaessa ei ole millään tavalla perusteltua.

Koronakriisi on niin vakava asia, ettei siinä ole tarvetta lietsoa vastakkainasettelua. Isojen kaupunkien joukkoliikenne tarvitsee erityisesti tässä tilanteessa tukea, mutta niin tarvitsee muunkin Suomen joukkoliikenne.

Koko maan joukkoliikenne on kärsinyt koronasta.