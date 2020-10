EU:n syytä kavahtaa Amazonasin lihaa

EU-komissio on ajautunut tukalaan tilanteeseen yrittäessään viedä läpi vapaakauppasopimusta Brasilian, Argentiinan, Uruguayn ja Paraguayn kanssa. Vaikka tätä Mercosur-sopimusta on neuvoteltu jo parikymmentä vuotta, sen toteuttaminen on nyt kyseenalaisempaa kuin koskaan.

Erityisesti Brasilian nykyhallinnon välinpitämättömyys ilmastonmuutosta kohtaan on häkellyttävää. Maa on sallinut Amazonasin sademetsien polttamisen karjatalouden tarpeiden tieltä huolimatta muun maailman äänekkäistä vastalauseista.

Jos EU vielä avaisi mahdollisuuksia lisätä lihan tuontia Etelä-Amerikasta, Mercosur-maiden ilmaston kannalta kestämätön tehotuotanto vain lisääntyisi. Seuraukset ilmaston kannalta keskeisen Amazonasin sademetsäalueiden osalta olisivat katastrofaaliset.

Vaikka sopimuksen puoltajat ovat arvelleet vapaakaupan vahvistavan Mercosur-maiden sitoutumista sertifiointeihin ja Pariisin ilmastonsopimukseen, tällaisen kehityksen toteutumista on vaikea pitää realistisena.

Monet EU-maat ovat nähneet vastuuttoman maataloustuotannon vain kiihtyneen Etelä-Amerikassa. Samalla vapaakaupan EU-maille tuottama taloudellinen hyöty alkaa olla yhä kyseenalaisempaa.

Sopimuksen on tulkittu ajavan globaalin autoteollisuuden sekä Etelä-Amerikan maatalouden suurtuotannon ja isojen elintarvikejättien etuja. Kun ilmastonmuutos etenee ja Mercosur-maiden toimet nousevat kansainväliseen tarkasteluun, kovin pitkäaikaista etua sopimuksesta on kenenkään turha toivoa.

Helsingin yliopiston globaalin kehitystutkimuksen apulaisprofessori Markus Kröger pitää erittäin haitallisena myös maissista valmistetun etanolin ja soijarehun tuonnin kasvua EU:n markkinoille.

Metsätuhot, hiilinielun pieneneminen, maaperän vahingoittuminen ja konfliktit alkuperäiskansojen ja pientilallisten kanssa johtuvat Krögerin mukaan juuri etanolin ja soijan tuotannosta (MT 12.10.).

Kröger kiinnittää huomiota myös siihen, kuinka sallivasti Brasilia suhtautuu erilaisten torjunta-aineiden käyttöön. Viime vuonna maassa hyväksyttiin lähes 500 uutta torjunta-ainetta, joista iso osa on kielletty Euroopan unionissa.

Akatemiatutkijan tulkinnat ovat tuttuja yhä useammalle eurooppalaiselle kuluttajalle ja myös maataloustuottajalle. Kun Euroopan unioni itse on asettamassa tiukkoja ehtoja oman maataloutensa ympäristöpäästöille, Mercosur-maiden tuotteiden markkinoille päästäminen tuntuu aivan käsittämättömältä.

EU:n pitäisi päinvastoin käyttää kauppapolitiikkaansa eettisen ja ilmaston kannalta kestävän maatalouden edistämiseen maailmanmarkkinoilla.

Erityisesti suomalaisen vastuullisen ruokaketjun näkökulmasta Mercosur-sopimus merkitsisi vakavan markkinahäiriön sallimista.

Jos EU ei asetu yksiselitteisesti tukemaan ilmastokestävää omaa tuotantoaan epäeettistä tuontia vastaan, puheet Green Dealista uuden maa- ja metsäpolitiikan perustana kärsivät hyperinflaation.

Koronan aiheuttama kansainvälinen pandemia muistuttaa jälleen kerran antibioottiresistenssin riskeistä. Maailmalla on pakko herätä lihantuotannossa käytettävien antibioottien määrään.

Jos lääkkeet menettävät tehonsa, edessä oleva globaali terveyskriisi on vielä koronaakin pahempi. On vaikea nähdä, että Mercosur-sopimus vähentäisi antibioottien käyttöä Etelä-Amerikan suurtuotannossa. Päinvastainen vaikutus on todennäköisempi.

Myös suomalaisessa poliittisessa keskustelussa Mercosuriin olisi kiinnitettävä huomattavasti nykyistä enemmän huomiota. Vaikka aihe kuulostaa kaukaiselta, sen vaikutukset tuntuisivat myös suomalaisten arjessa päivittäin.

Suomen hallituksella ja europarlamentaarikoilla on asiassa merkittävä vastuu.

Vaikka Mercosur tuntuu kaukaiselta, sopimuksen vaikutukset olisivat suomalaisten arjessa läsnä päivittäin.