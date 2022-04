Venäjän hyökkäys Ukrainaan näyttää ainakin väliaikaisesti hiipuneen. Kansainvälisten tiedustelutietojen mukaan maan asevoimat ovat kärsineet massiivisia tappioita erityisesti pääkaupunki Kiovan valtausyrityksessä.

Kun taistelumenestys on jäänyt vaatimattomaksi, Venäjä on lähtenyt tuhoamaan Ukrainan ruokahuoltoa ja muuta infrastruktuuria siviiliuhreista välittämättä.

Rauhanneuvotteluissa on menossa irvokas näytelmä. Venäjä ei halua aselepoa, vaan on tarjonnut tuhotoimiensa vähentämistä Kiovan suunnalla. On vaikea nähdä, miten luottamus oikeasti syntyisi, jos hyökkääjä edelleen pitää oikeutenaan tuhoamisen ja tappamisen jatkamista.

Venäjään ei tällä hetkellä luota kukaan. Vain ukrainalaisten länneltä saamien aseiden avulla hankkima sotamenestys voi pakottaa Venäjän myönnytyksiin. Massiivisia miestappiota ei kestä loputtomiin kovinkaan diktatuuri.

Myös pakotteet Venäjää kohtaan toimivat. Maa on suljettu läntisestä yhteistyöstä, ja venäläisen vaikutusvaltaisen eliitin ylellinen elämä lännessä on tehty vaikeaksi. Myös venäläisten pula päivittäistavaroista ja jopa ruuasta syvenee päivä päivältä.

Samalla maa on suistumassa Kiinan vaikutuspiiriin. Kun venäläiset eivät tulevaisuudessa saa öljyä ja kaasua myydyksi enää Eurooppaan, Venäjä joutuu myymään tuotteitaan kiinalaisille pakon edessä hinnalla millä hyvänsä.

Euroopan on oltava nyt pakotteissaan tiukka. Sama koskee Suomea. Erityisesti katseet kohdistuvat yrityksiin, joissa valtion omistus on iso. Miljardien investoinnit Venäjälle tehneen Fortumin osalta tilanne on painajaismainen. Yhtiö on osa Venäjän energiajärjestelmää eikä hevin pääse voimalaitoksistaan eroon, vaikka haluaisikin.

Sen sijaan VR:n halu jatkaa Suomesta käsin tavaraliikennettä Venäjälle on kyseenalainen, vaikka pakotekäytännöt sen lopulta sallisivat. Tässä tilanteessa Venäjän ulkomaankauppaa ei ole syytä tukea.

Vaikka päätökset ovat ensi sijassa yhtiöiden omia, valtion omistajaohjausministeri Tytti Tuppuraisen (sd.) vastuulla on katsoa, ettei Suomesta tule heikkoa lenkkiä Venäjään kohdistuvassa pakoterintamassa.

