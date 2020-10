Näin upea Mäenpään työväentalo ehostui 112 vuoden takaiseen asuun

Kari Salonen

Mäenpään työväentalo Punkalaitumelta sai Suomen Kotiseutuliiton hyvän korjauksen palkinnon tänä vuonna.

Mäenpään työväentalo seisoo korkealla mäellä Punkalaitumen taajaman länsipäässä yhtä ylväänä kuin valmistuessaan 112 vuotta sitten. Viiden vuoden ja tuhansien talkootuntien urakka on valmis.

Ulkorakennuksen katto saa vielä saumapellin ja ulkokäymälät viimeistellään, kertoo työväenyhdistyksen puheenjohtaja Jouko Mäkelä.

Suomen Kotiseutuliitto palkitsi Mäenpään työväen­talon hyvän korjauksen palkinnolla runsas kuukausi sitten. Palkintonaula on isketty tai pikemminkin ruuvattu eteisen seinään.

Mäkelän mukaan talo oli elänyt hiljaiseloa 1970-luvun alkupuolelta lähtien. Aktiivit vanhenivat mutta pitivät taloa yllä. Remontista alettiin puhua vuosikymmen sitten.

Suurin työ oli ikkunoissa, kun kaikki ulkopokat käytiin perusteellisesti läpi. Vanhat lasit irrotettiin, pokat kunnostettiin ja pohjamaalattiin. Lasien asennuksen ja kittauksen jälkeen pokat vielä maalattiin.

Talvikin uhkasi tulla, ja onneksi apuvoimia löytyi. Ikkunalasit ovat alkuperäisiä, ja muutama särkyi, vaikka kuinka varovaisia yritettiin olla, Mäkelä kertoo.

Talo osoittautui terveeksi. Lahoa ei löytynyt, mutta muutaman ikkunan alla oli kosteutta, kun pelti oli liikkunut.

Mäkelän mukaan oli etu, että yhdistys on ollut vähissä varoissa. ”Rakennusta ei ole pilattu.”

Vain kahvion puolen seiniin on joskus 1970-luvulla asennettu levyt. Salin lämmitystä varten on edelleen alkuperäinen ja toimiva ”kirkkokamiina”.

Säilymistä on taannut myös sijainti korkealla mäellä. Perustukset eivät ole liikkuneet, vaikka kuivatusta ei ole.

Alun perin talossa oli pärekatto. 1950-luvulla se vaihtui mineriitiksi, ja 1960-luvulla tehtiin nykyinen saumapeltikatto.

Talo maalattiin ulkoa öljymaalilla. Salin lattia hiottiin ja vahattiin Museoviraston ohjeiden mukaan. Päätyyn tehtiin ramppi liikuntaesteisiä varten. Lisäksi sodanaikainen elo­kuvalaitteisto korjattiin ja on nyt käyttökunnossa.

Vanhaa säilytettiin mahdollisimman paljon, mutta kaikkea ei saatu alkuperäiseksi.

Vanhoissa kuvissa talo seisoo tyhjällä mäellä, vain muutamia katajia näkyy siellä täällä. Nyt talo jää puiden ja pensaiden katveeseen eikä näy edes vieressä kulkevalle maantielle.

Jos naapuri kaataisi muutaman männyn, kirkko ja kylän raitti näkyisivät, Mäkelä sanoo.

Kiipeämme työväentalon keskellä olevaan torniin, josta on esteetön näkymä joka suuntaan. Katossa on pieni luukku, jonka kautta voi vetää lipun tornia komistavaan salkoon.

Peruskorjaukseen on saatu avustuksia niin paljon, että niillä on katettu tarvikkeiden hankinnat ja ulkopuoliset urakat. Työ on tehty suurelta osin itse. Mukana on ollut 12 talkoolaista, mutta päävastuun on kantanut muutaman aktiivin ydinryhmä.