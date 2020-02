Atupemin uusi alku tapahtuu Jokimaalla 12. päivä

Kuva: Terhi Piispa-Helisten

Joko nyt Atupem? Huippuori ja omistaja-kasvattaja-valmentajansa Antero Tupamäki suunnittelevat kauden starttaamisen alkavan Lahdesta 12.3.

Oriinhan oli jo tarkoitus aloittaa Oulun 15.2. 75-ravien Kavioliigasta, mutta hokinpolkema edellisenä sunnuntaina muutti suunnitelman. Nyt polkema on parantunut, ja Antero Tupamäki on suunnitellut "uuden alun" 12.3. Jokimaalle tavallisiin torstai-iltaraveihin ykkössarjaan, joka ajetaan 2140 metrin tasoituksena, ja siinä on pisin takamatka 20 metriä. Palkinto on 1500 euroa.

"Jos ei nyt taas satu jotain, mutta kohta hokkiongelmat ovat ainakin ohi tältä keväältä", Tupamäki huokaa.

"Polkema parani ihan ok, mutta harmittavaan saumaan se tuli. Nyt on vähän epävarmat fiilikset, kun koskaan ei olla pidetty tällaista viiden kuukauden mittaista taukoa. Atupem voi vaatia joitain startteja tullakseen oikeaan iskuun, mutta kokemuksia tällaisesta ei nyt siis vielä ole. Ihan hyvältä heppa vaikuttaa, mutta ihan suunnitelmien mukaan ei siis mennyt kuitenkaan."

