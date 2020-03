Heppa uudistui - eurooppalainen hevostietokantakin valmistumassa

Suomen Hippoksen Heppa-järjestelmä tarjoaa entistä tarkempia tietoja eilisestä alkaen. Eurooppalainen ravihevosten tietokanta puolestaan etenee ja on tulossa esittelyyn Elitloppetin UET-kokouksen yhteydessä. Molempien hankkeiden voimamies on Suomen Hippoksen tietohallintopäällikko Jukka Niskanen.

Kuva: Ville Toivonen

Kuvassa Lauri Hyvösen haastateltavana oleva Jukka Niskanen vetää tällä hetkellä, paitsi Hippoksen tietohallintoa, koko eurooppalaisen raviurheilun yhdistävää tietohanketta.

Torstain ja keskiviikon välisenä yönä Hepan ravihevosen kilpailutietoihin tuli huomattava parannus. Kilpailutiedoissa näkyy kaikkien starttien kohdalla kyseisen ajankohdan valmentaja ja hoitajakin. Lisäksi tiedoista näkee, millaisissa olosuhteissa on ravattu ja onko hevonen ollut keulassa reilu kierros ennen maalia. Nämä tiedot ovat monikäyttöisiä, mutta antavat esimerkiksi peli-informaatiota.

"Startit ovat sortattavissa minkä tahansa arvon mukaan", Jukka Niskanen huomauttaa.

"Eli voi nopeasti katsoa esimerkiksi kulkeeko hevonen talviradalla tai tapaako se pärjätä keulasta. Tässä ei ollut kyse mistään jättimäisestä urakasta, vaan kyse oli enemmän ajoituksesta. Nyt oli sopiva sauma tehdä tämä parannus, tiedot olivat järjestelmässä jo olemassa."

Hepan uudistuksia merkittävämpi työ Niskasella on menossa UET:n eli raviurheilun Euroopan keskusjärjestön projektissa, jossa rakennetaan kaikkien UET-maiden hevostietokannat yhteensopiviksi. Muun muassa pelimiehiä ärsyttävistä kansainvälisten starttihevosten tulosriveistä puuttuvista starteista ei jatkossa pitäisi siis olla pelkoa. Samoin jalostusta auttavien tietojen saanti helpottuu samaa kautta jatkossa.

"Se projekti nytkähti eteenpäin, kun Marjaana Alaviuhkola valittiin UET:n puheenjohtajaksi 2019 alussa. Alaviuhkola liputti voimakkaasti tämän tietohankkeen puolesta. Sitten hänelle sanottiin, ettei tämä ole mahdollista. Soitin hänelle, että on se kuitenkin, ja nyt asiat etenevät. Viime syksynä järjestelmästä tehtiin jo demo."

"Teemme tätä työtä yhdessä Norjan, Ruotsin ja Ranskan kanssa. Minä vastaan hankkeen teknisestä puolesta ja Norjan keskusjärjestön pääsihteeri Svein Morten Buer vetää ohjausryhmää. UET:n tietoärjestelmään luodaan rajapinta, joka kautta se voi 'keskustella' kaikkien maiden tietokantojen kanssa, myös USA:n ja muidenkin Euroopan ulkopuolisten toimijoiden. Toukokuun kokouksen Solvallassa yhteydessä esitellään tätä race card -systeemiä, joka avaa kaikille kilpaileville maille portin eurooppalaisen tietokantaan. Toivottavasti siitä eteenpäin saadaan mahdollisimman nopeasti kaikki maat, joita asia koskee, tietokannan yhteyteen."

Tältä näyttävät hepan uudet kilpailutiedot: kohdassa sää kerrotaan, millaisella radalla on ajettu lyhentein, tuloksen perässä oleva K kertoo hevosen olleen keulassa kierros jäljellä ja jokaisen startin tulosrivin perässä on nykyään aina valmentaja sekä hoitaja, jos sellainen on ilmoitettu.