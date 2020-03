Robert Bergh sai sakkoa "joukkuepelistä"

Ville Toivonen

Ruotsin raviurheilun "paha poika" Robert Bergh?

"Piikinvaihdot" tuntuvat kuuluvan nykyaikaiseen raviurheiluun, ja monta kertaa keulan pois antava ja uudelleen hakeva valjakko tekee viisaan ratkaisun. Vaihtoehtona voi olla hevonen ulkopuolella, joka käy kuumana kuin hellankoukku ja pilaa keulahevosenkin elämän. Niin tai näin, tuo taktinen veto on vain yleistynyt ravilähdöissä, mutta torstaina Bergh koki yllätyksen saadessaan tuosta liikkeestä sakon. Hän päästi lähdön suosikilla, tallinsa uudella hevosella Vikens High Yieldillä, tallikaverin Gomezin, eteensä, ja haki keulan pian uudestaan. Suosikki voitti ylivoimaisesti, Gomez oli kakkonen kaukana takana.

Rangaistus tuntuu melko omituiselta siinä mielessä, että jos tuollainen liike katsotaan sääntöjenvastaiseksi, kuuluisi rangaistuksen kaiketi olla paljon tuntuvampi, kuin tuo n. 100 euroa, aivan kuten alkuperäisen uutisen julkaissut Sulkysport.se -media kirjoittaa. Toisaalta piikinvaihdot yleensä jäävät sakottamatta. Toinen mielenkiintoinen kysymys on, mitä lasketaan raveissa "tallipeliksi" nykyään? Tästähän keskustellaan Suomessakin tällä hetkellä, kuten Ravinetin viikon gallupistakin näkee.

Ranskassa ja USA:ssa asiaa on ratkottu peluuttamalla saman omistajan hevosia samaan kertoimeen. Eli kerroin on sama riippumatta mikä yhteen pelatuista valjakoista voittaa. Tässä tulee esille yksi tallitaktiikan ongelmista: mitä jos hevosenomistajat ovatkin eri, mutta taktiikka tähtää vain tallin "ykköshevosen" menestykseen? Mitä mieltä on silloin "toisen" hevosen omistaja? Ja kuinka paljon pitää omistaa hevosesta, jotta se huomioidaan yhteiskertoimessa? Vaikeita kysymyksiä, mutta Åbyn tuomaristo tuntui joka tapauksessa torstaina ottavan aivan uudenlaisen linjan omien sääntöjensä puitteissa.

