75-karonkka: Ruunat rautaa Kavioliigassa, kuninkaalla ei vielä ”merkki päällä”

Suomen Hippos / Aada Pölönen

Koskelan Akseli nousi Joensuun voiton myötä piikkipaikalle kylmäveristen Kavioliigassa.

75-karonkka analysoi sunnuntaisin viikon kotimaisen 75-kierroksen pohjia myöten pakinan muodossa: ilman sarvia ja hampaita, mutta havainnot suoraan auki kirjoittaen.

Toto75-1

Lähtöyritykset eivät ole veljiä keskenään, varsinkaan volttilähdöissä. Ensi yrittämällä Brisenda olisi ollut lähellä pitää paalupaikaltaan keulat, jolloin juoksu olisi voinut päättyä toisin – sen verran hyvin toisessa yrityksessä liikkui. Laukattuaan siis toivottomasti lähtöön.

Volttilähdöissä on sekin huono puoli, että eri paaluilta hevosia ei tahdota saada tasapuolisesti matkaan. Lähettäjät kyttäävät , ettei kukaan ylitä lähtölinjaa liian aikaisin, ja 20 sentin hyötyä antamattomastakin varaslähdöstä muuten hyvä lähtö liputetaan takaisin. Mutta jos voltti vedetään niin hiljaa, että koko paalu myöhästyy 20 metriä, lähtö pääsee yleensä matkaan eikä sanktioita tule.

Näin kävi avauskohteessa, mikä nostaa takamatkan Ice Winen voiton arvoa. Viimeisen puolikkaan se lopetti ulkoratoja 09,8-vauhtia! Täysi kymppi myös kovasta kuolemanpaikkajuoksusta Sweet Carolinalle, pussiin jäi selkeimmin (johtaneen Essi Van Pressin taakse) Klara Håleryd ja voimia jäi käyttämättä myös Hard To Trickille, Above From de Hessille ja Blowmywhistlelle.

Toto75-2

Kun pahimmat uhkaajat laukkaavat lähtöön ja takamatkan suljetulta radalta pääsee läpi kuin elokuvissa, luulisi lähdön olevan voitettu. Mutta ei – Ari Karttunen päätyi ajamaan Myrskyrin 1. takasuoralla 3. sisälle. Meidän Myrskyriä pelanneiden aika oli ulospääsyä odotellessa pitkä.

Loppu hyvin, kaikki hyvin: takasuoran lopussa tilaa lopulta tuli, ja 21,5-vauhtinen kiripuolikas olisi varmaan riittänyt voittoon ilman kärkihevosten loppusuoran laukkojakin. Ensimmäisen 75-voiittonsa ajanutta amatööriä on turha moittia, mutta ammattihaastattelijaa on tässä kohtaa ihmeteltävä. Koko kansan huulilla oli vain yksi kysymys: Miksi ajoit sisälle? Sen Tappi Hoikka jätti kysymättä perinteisiin urheilutoimittajakysymyksiin keskittyen.

Jossiteltavaa jäi laukkojen takia monille. N.P. Turbolta paloi pitkän kirin jälkeen hyvä sija loppusuoran laukkaan, josta häiriytyi noususta laukalle Vienan Myrsky. Ilman näin suoranaista häiriötä sekosi myös hyvää juoksua alkulaukan jälkeen tehneen Mopoheikin rytmi. Hyvin otti laukkojen välissä vauhtia myös Varoitus.

Toto75-3

Keulaan ja kukat oli jälleen Destination Onen voittoresepti. Lopussa muut lähestyivät, mutta hirveästi ei Hannu Hietasen tarvinnut patistellakaan. Vaikea sanoa, minkä verran voimia jäi varastoon.

Moraalinen voittaja oli kuitenkin lähtölaukkansa upeasti paikannut Lady Nightingale. Hyvää vetoapua sille tarjosi loppukurvissa 4. radalla Il Funny Li. Vici America ja Albino Brave jäivät pussiin, ja voimia taisi jäädä He’s A Keeperillekin. Samurai Comeryn pitkä kiri ei kantanut vielä ihan perille saakka, mutta kaudenavaus oli ihan asiallinen. Sijoitustaan (8) parempi kuolemanpaikalta Euro Boykin.

Eliaza Camto ei ollut menopäällä. Paitsi hyvän selkäjuoksun se vaatii ilmeisesti myös sisäratajuoksun.

Toto75-4

Ranskan reissun olisi voinut luulla painavan vielä jollain lailla H.V. Tuurin jaloissa, mutta vielä mitä! Ori lopetti keskipitkällä matkalla keulasta 21-vauhtia ja oli täysin omaa luokkaansa. Hyvin kiri myös Kartier, vaikkei päässyt voittajan takaa kakkoseksi sinnitelleestä Jamirista ohi.

Kovasti paransi Ranskan starteista Jetsu, joka oli lyhyen alkulaukan jälkeen kuolemanpaikalta mainio neljäs. Tuvikerin juoksu meni pieleen, ja esitys oli sijoitusta (7) parempi. Tähtisekki oli 3. ulkoa tavallista vaisumpi ja kautensa avanneet Draken ja Vennelmon Varma suorastaan kehnoja.

Toto75-5

Tapio Perttunen ja Henri Bollström lukivat molemmat lähtöä mainiosti. Perttunen avasi Roberto Diverilla sen oloisena keulaan, ettei ollut laskemassa muita eteensä kuin Sahara Sandstormin, ja sen edettyä keulaan oli piikki-selkä-kaksari lukittu. Harmimatic Tinker ja alussa hännille pakittanut One Break Broline kirivät hienosti seuraaville sijoille.

Faith In Life oli kuolemanpaikalta asiallinen viides. Venerdi jäi 2. ulos, Bean Coktail 3. sisälle ja Fast Time 4. sisälle pussiin.

Toto75-6

Bring Me Brodde ratkaisi pelin edukseen heti startissa. Se avasi keulaan ohi Filius Felixin eikä luopunut enää paikastaan. Lähdön kovimman juoksun teki kuitenkin alussa hännille pakittanut MAS Champ. Se lopetti 500 metriä ulkoratoja 09,5 ja nousi toivottomista asemista kakkoseksi.

Lähes pelaamaton Herzog Greenwood oli kuolemanpaikalta yllättävän sitkeä neljäs! Sultan Journeyn kiri 5. ulkoa jäi heppoiseksi. Johnny Flame ja Fakir Nyx olivat pitkään vailla kiritilaa, ja voimia saattoi jäädä käyttämättä. Lucky Cloud paikkasi viimeisen takasuoran laukkansa asiallisesti.

Toto75-7

Koskelan Akselin voisi ajatella ailahtelevan, kun se on välillä keulasta omaa luokkaansa ja antaa välillä hieman periksi. Enemmän kyse on kuitenkin matkavauhdista: 24-vauhti näkyy lopussa, 26-vauhti ei. Nyt oli 26-vauhdin ja hallitun voiton vuoro.

Josveis paransi roimasti Oulusta ja seurasi 21-lopetuksessa voittajan takaa toiseksi. Hienosti 3. sisältä kirinyt Tee Wee Paroni täydensi ruunien kolmoisvoiton. Evartti oli 2. ulkoa asiallinen neljäs, Polara kuolemanpaikalta maltilliseen matkavauhtiin nähden hieman pehmeä kuudes.

Henri Bollström ei halunnut ajaa Tähen Toivomuksella vielä tässä vaiheessa kautta kuolemanpaikalta eikä voinut olla varma, olisiko sille välttämättä edes Polaran ohi päässyt. Pakittaminen hännille ja ajaminen hyvävoimaisena viidentenä maaliin oli siten ihan perusteltu ratkaisu, vaikkei varmaankaan kaikkien pelimiesten mieleen.

Oikea Toto75-rivi, Joensuu 7.3.

12 Ice Wine

11 Myrskyri

1 Destination One

3 H.V. Tuuri

12 Sahara Sandstorm

3 Bring Me Brodde

1 Koskelan Akseli

7 oikein -tuloksille 31,97 euroa. Vaihto 263 764,55 euroa