Hannu Torvinen: "Kuvio vielä kovasti auki"

Anu Leppänen

Tack och adjö? Hannu Torvinen on muuttamassa Ruotsiin, mutta "kuinka pitkäksi aikaa ja millä kuviolla, on kovin auki".

Ajajaliigan 2019 kakkosnimi Hannu Torvinen, 28, kertoi Travrondenin uutisessa osoitteekseen Ruotsissa Söderby Gård eli Stall Sisun harjoituskeskus, jolla suomalaisista vaikuttavat mm. Petri Salmela, Pekka Korpi, Mika Forss ja naapuritilalle muuttava Hannu Korpi.

"Se on suunnitelma nyt, mutta näinä aikoina asiat voivat muuttua tosi nopeasti", Hannu Torvinen huomauttaa.

"Aion toimia mahdollisimman vastuullisesti kaikissa tilanteissa, se on ihan ensisijaista. En osaa nyt vielä kertoa yksityiskohdista enempää. Tällä hetkellä olen vielä Suomessa, mutta tarkoitus on tosiaan muuttaa naapurimaahan lähipäivinä. Tuleeko olosta sielä lyhyt vai pitkä, ja missä töissä siellä vaikutetaan, jos vaikutetaan, ne asiat ovat vielä aivan auki. En aio ottaa mitään ylimääräisiä riskejä. Tämä on tosi kurja tilanne, mutta koitetaan tehdä parhaamme, että pysytään terveinä ja laaksosta päästään taas ylöspäin. Kerrotaan lisää sitten jos ja kun on jotain oikeaa uutista asiasta."

