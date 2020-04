Vermo aikaisti rataremonttiaan - myös uusi mäkisuora valmistuu pikavauhtia

Riku Niittynen

Uskoisitko, että tässä treenataan hevosia alle kuukauden päästä? Vermossa päästään ajamaan mäkeen huhti-toukokuun vaihteessa, kun urakka valmistuu. Asfaltti kuoritaan, ja hiittisuoran pinnasta tehdään pehmeä. Rataremontissa menee noin kaksi viikkoa pitempään, mutta sitäkin aikaistettiin koronatilanteen takia.

Paitsi ravirataan ja valmennusolosuhteisiin, Vermossa satsataan huhtikuun aikana myös keskikentän sähköisten viestimien huomattavaan kohennukseen. Vermon vanha kerrointaulu jää muun muassa historiaan. Alkamassa yksi raviratayhtiön historian isoimmista investoinneista. Kavioura siis uudistetaan täysin ja kilpa-areenalle tehdään yleisön, kilpailijoiden ja toimihenkilöiden olosuhteita parantavia uudistuksia. Investoinnin suuruus on kokonaisuudessaan noin 600 000 euroa, josta Maa- ja Metsätalousministeriön investointituen osuus on 384 000 euroa.

”Tavoitteena on entistä modernimpi rata ja katsojien huomiointi uudella tavalla”, Vermon toimitusjohtaja Heikki Häyhä kertoo Vermon tiedotteessa.

”Luodaan kokonaisvaltainen elämys. Hyödynnämme uutta jättiscreeniä myös muihin tapahtumiin kuten yritystilaisuuksiin ja eri urheilulajien kisakatsomoihin, joita täällä on jo pari kertaa järjestetty.”

Hevosalan toimijoita kiinnostavat eniten tietysti itse kavioura ja siihen tehtävät uudistukset ja niiden aikataulut. Samoin kiinnostavaa on uusi hiittisuora pääparkkipaikan taakse entisen alueen ympäri kulkevan tien paikalle. Hiittisuora kaartaa loivasti parkkialueen reunaa ja nousee mäkeen jyrkästi parkkialueen ja tallialueen rajalla. Sen pinta tulee olemaan pehmeä ja pituus 550 metriä. "Tehokasta pätkää" suoralla tulee olemaan 450 metriä, ja rasitus valmennettavalle hevoselle tulee olemaan mäen ja pehmeyden yhteisvaikutuksella varmasti riittävä.

"Koronatilanne aikaisti rataremonttia alkamaan jo 14.4.", urheilupäällikkö Miika Lähdeniemi kertoo.

"Tilannehan on kaikkea muuta kuin selvä kilpailukalenterin osalta, mutta teoriassa nykyinen aikataulu voisi sallia ravien järjestämisen jo keskiviikkona 13. toukokuuta. Eri asia on saako silloin järjestää. Enimmäkseen tässä eletään toivossa, että 20.5. olisi ravipäivä, mutta kaikkihan on nyt maailmassa ihan auki. Sellainen sivuvaikutus remontin aikaistamisella on, että nyt kavioura ja hiittisuora ovat samaan aikaan työn alla, eli treenimahdollisuudet ovat rajallisemmat kaksi viikkoa. Silloin voi treenata vain tarhojen ympäri kulkevalla treenilenkillä sekä ulkoilualueen ns. rantalenkillä. Kahdessa viikossa hiittisuoran pitäisi valmistua urakoitsijan varmankuuloisen arvion mukaan, joten viimeiset kaksi viikkoa, kun kavioura on remontissa, Vermossa pääsee ajamaan uutta hiittisuoraa."

Tuleeko Vermosta entistä nopeampi kilvanajopaikka?

"Erittäin todennäköisesti tulee", arvioi ratamestari Juha Keskimaunu.

"Kallistuksethan ovat valuneet, ja varsinkin paikka, jossa tullaan ulkoratoja loppusuoralle, on viime aikoina moitittu, se on painunut. Jo muutaman asteen korjaus kallistuksissa merkitsee huimasti vauhdissa. Kaarteet tehdään Vermon alkuperäisen suunnitelman mukaan. Ylätasoilla on sitten erilaiset kaksi porrastusta eri vauhteja varten - pitäähän kaviouralla pystya tekemään tavallista treeniajoakin. Sitä alkuperäistä Vermon kaviouraahan mm. Stig H. Johansson kehui kovasti. Hän sanoi, että Vermo oli ainoa paikka Euroopassa, jossa saattoi ajaa hevosella kaarteeseen kääntämättä hevosta lainkaan. Odotukset tuloksista ovat hyvät, mutta hiemanhan tuollaiset remontit ja radat elävät omaa elämäänsä. Siitä tulee lopulta sellainen, kuin siitä tulee. Remontin toteuttava yhtiö vaikuttaa ainakin tosi pätevältä."

Vermon kaarteiden kallistuksita tulee remontin jälkeen hyvin erilaiset. Ratamestari Juha Keskimaunu kertoo muutoksista ja urheilupäällikkö Miika Lähdeniemi pohtii niiden vaikutuksia radan nopeuteen tulevaisuudessa.