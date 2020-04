Jonny Länsimäki Bodeniin – ”Saattaa siellä parikin kuukautta vierähtää”

Uutisia kilpailuturneista Ruotsiin on saatu lukea tällä viikolla päivittäin. Uusimmat lähtijät ovat Jonny Länsimäki ja Aino Vaaraniemi.

Antti Savolainen

Jonny Länsimäki ja Aino Vaaraniemi perhepotretissa tyttärensä Jaden ja Captain Cruisen kanssa noin 1,5 vuotta sitten.

Tarkkaa lähtöpäivää pariskunta ei ole lyönyt vielä lukkoon, mutta muutto tapahtuu puolenkuun maissa.

”Eilen soittelin kaikki viranomaiset läpi, eikä rajan ylityksessä ole ongelmaa, kun mennään näinkin pysyvästi”, Jonny Länsimäki kertoo.

”Mukaan lähtee tällä tietoa neljä omaa ja kolme vierasta hevosta. Kymmenenkin voidaan ottaa treeniin, kun meitä kaksi ihmistä lähtee.”

”Mielessä pyörähti jo aikaisemmin lähteä ajamaan muutama startti 2-3 hevosen kanssa, mutta kun tuli tieto kuukauden lisäpaussista Suomessa, tehtiin tällainen päätös.”

”Noin kuukaudeksi alustavasti lähdetään, mutta saattaa siellä parikin kuukautta vierähtää. Vain starttihevosia lähtee mukaan, nuoremmat jää kotiin tallityöntekijämme Terno Grönstrandin hoiviin.”

Vaikka lähtöpäätös syntyi nopeasti, kevyesti se ei syntynyt.

”Ymmärrän kyllä, että koronavirus on erittäin vakava asia”, Jonny Länsimäki aloittaa.

”Mutta samaan aikaan omakin tilanne on sellainen, että oli tehtävä päätöksiä. Meillä on treenissä tavallisten ihmisten tavallisia hevosia, ja jos ravitauko jatkuu Suomessa pitkään, niitä ei välttämättä kohta enää olisi. Silloin on näin pienellä yrittäjällä konkurssi lähellä.”

Starttihevosten kuntokin on tähdätty juuri tähän hetkeen.

”Ne on olleet viimeiset puolitoista kuukautta puolet enemmän aisoissa kuin normaalisti, ja nyt ei tarvitse kuin alkaa vähän keventämään ja ilmoittelemaan.”

Boden on Länsimäen ja Vaaraniemen turneelle luontainen paikka.

”Alamäen Jaakko on tullut appiukon (Kari Vaaraniemi) kautta tosi hyväksi tutuksi ja auttoi tallin ja asunnon saannissa suuresti”, Länsimäki kiittää.

Pohjois-Ruotsi on muutenkin Jonnylle tuttua seutua.

”Silloin kun ruvettiin Ainon kanssa seurustelemaan, mulla oli yks asiallinen iltaravihevonen, jonka kanssa kävin Bodenissa aika paljon. Viimeisen vuoden aikana on tullut käytyä tiuhaan Uumajassa.”

”Tuttuja on tullut paljon. Niitä saa, kun jaksaa yrittää sönkätä ruotsia eikä vaan kattele kengänkärkiä”, Länsimäki tietää.