Kenneth Danielsen lähti Liedosta Ruotsiin

Anu Leppänen

Norjalainen Kenneth Danielsen, 40, siirtyi "toistaiseksi" Ruotsiin valmentamaan hevosiaan.

Liikenne Suomesta Ruotsiin käy ravi-ihmisten keskuudessa melko vilkkaana näinä korona-aikoina. Ruotsissa ravataan kilpaa toistaiseksi, vaikka moni muu asia on juuri nyt maailmassa pysähdyksissä. Yksi tuoreimmista lähtijöistä on Kenneth Danielsen, joka otti hevoskuljetuksineen paikan lauantai-illan lautalta.

Norjalaisjuurinen hevosihminen on kotiutunut tiukasti Turun seudulle perheensä myötä, mutta nyt oli hänen mukaansa reagoitava. Danielsen pitää omaa valmennustallia sekä toimii hevosten fysioterapeuttina. Hän siirsi viikonloppuna ensimmäisen osan valmennettavistaan Stall Tillylle. Kyseiset legendaariset tallit sijaitsevat Almungessa Uppsalan lähellä.

"Tuloni ovat pysähdyksissä, joten jotain oli tehtävä", Danielsen perustelee.

"Vuokrasin talliosaston, jossa on 14 karsinaa, nyt ensin kuukaudeksi, jonka jälkeen katsotaan, mikä on tilanne siinä kohtaa. Perheeni, vaimo ja kaksi kouluikäistä lasta, ovat nyt kotona ja hoitavat hevosia siellä. Vaihtoehdot ovat ne, että palaan Suomeen, kun tilanne normalisoituu tai että muutamme tänne. Perhe osaa ruotsia ja on periaatteessa valmis muuttamaan. Jos Suomessa palkinnot laskevat ihan harrastelutasolle, kuten kai riskinä on, täytyy siihenkin reagoida. Eli ei se ihan poissuljettua ole, että tulee pitempikin muutto tänne, mutta tilanne on tietenkin hyvin auki. Sinä tapauksessa pitäisi myydä meidän paikkamme Liedossa."

Danielsenillä on listoillaan yhdeksän valmennettavaa. Lauantain kuljetukseen mahtui neljä, ja lisää on tulossa pian. Osa hevosista ei ole kilpailuvaiheessa, ja niistä huolehditaan toistaiseksi Liedossa.

"First Wild, Speed Summer, Laptop Alley ja kaksivuotiaani Dusktodawn Boogie lähtivät ensimmäisessä joukkueessa, ja nuo kolme ensin mainittua ovat jo ilmoitettukin starttiin. Kilpailemaan tänne tultiin! Kaksivuotias on sellainen, että haluan hoitaa valmennuksen omin käsin, hyvin lupaavan oloinen. Seuraavassa kyydissä tulevat ainakin First Gonna Fly ja kilpailematon kolmevuotias , jonka nimeä en nyt saa päähäni. Olisi täällä tilaa useammallekin, ja elän toivossa, että tulisi vielä jokunen lisää, kun tilanne Suomessa on mikä on."

Voiko talliin tulla siis jo menestystäkin heti ensimmäisellä viikolla?

"No, ainakin olen täällä nyt täydessä vauhdissa treenaamassa hevosia. Hepat tuntuvat viihtyvän. Paikat ovat ihan loistavat, ja se nostaa nyt kovasti fiiliksiäni. Jevgeni Ivanovilla on täällä nelisenkymmentä hevosta, ja nehän ovat menneet hyvin viime aikoina. Stall Tillyllä on lisäksi edelleen vielä jonkin verran kasvatustoimintaa täällä samalla tilalla."

"Meidän First Wild starttaa keskiviikkona Solvallassa. Tamma oli oikein hyvä kakkonen viime reissulla Vallassa. Se meni täyden matkan 17,4 voltista. Nyt on 2640 metriä, ja senkin se meni hyvin Vermossa, joten kyllä sillä voi kolmen sakissa olla. Speed Summer ja Laptop Alley ovat ilmoitetut Eskilstunaan perjantaiksi. Laptop on minulle ihan tuore tuttavuus, mutta sillä on kykyjä. Speed Summer on ok-vireessä, ja voi pärjätä vastuksesta riippuen, tietysti."