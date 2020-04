MAS Archie on lopetettu

Anu Leppänen

MAS Archie toi Pekka Mäkelälle ja perheelleen hienoja hetkiä esimerkiksi kuvan Eugen Pylvänäisen Muistoajossa 2017 rattaillaan Mika Forss.

MAS Archie meni ennätyksensä 11,4 nelivuotiaana ajamatta Eugen Pylvänäisen Muistoajossa Mikkelissä. Taakse jääneessä porukassa oli mm. Atupem - tosin laukanneena. Rahallisesti MAS Archien suurin voitto oli Oulu Expressin 17500 euroa. Yksi kovimmista ellei kovin esitys oli Oslo GP:n Kolmevuotiseliitin ykkönen johtavan rinnalta ajalla 11,7. Isoin palkinto 28125 euroa tuli Kriteriumin kolmosesta.

"MAS Archie oli kova hevonen, yksi parhaista meillä", Pekka Mäkelä, 70, kertoo.

"Sillä oli hankositeen kanssa ongelmia pitkään. Viime kesänkin se oli laitumella vaan. Koitettiin vielä alkuvuodesta, mutta ei se jalka kestänyt. Tämä oli kova päätös, mutta Archie ei yksinkertaisesti ollut enää oma itsensä, ja olisikin pitänyt tehdä ratkaisu jo aikaisemmin."

Mikä on Pekka Mäkelän tallin hevostilanne tällä hetkellä?

"Nyt mennään kahdella hevosella. Nelivuotiaalla MAS Divinellä on ollut omat jalkaharminsa silläkin, mutta nyt ori tuntuu aika ok:lta. Vajaan kuukauden meillä on ollut myös toinen ori Vitulano Lung, 6, joka tuli Laura Myllymaalta Ruotsista meille. Ori on mennyt 12,8 ja tienannut reilut 31000 euroa. Sekin tuntuu alustavasti aika mukavalta, ja varmaan päästään molemmilla hepoilla kilpailuihin suhteellisen pian, kunhan ravit vain jatkuisivat. Emme ole saaneet papereita, kun Italiassa toimisto on kiinni, mutta eiköhän ne sieltä saada."

Ville Toivonen

MAS Archie ja Pekka Mäkelä.