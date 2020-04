Antti Savolainen

Maarit Takalo kertoo, että vesikävelymatolla hevosen ongelmakohdat tulevat hyvin esille. Maton kallistuskulmaa ja vesimäärää voi säätää. Olivia Takalo seuraa tarkasti matolla kävelevän Nopsa Palman liikkeitä.

Viljatilaa Raahen Pattijoella pyörittävä Maarit Takalo on muutaman vuoden ajan hoitanut ja kuntouttanut hevosia sivutyönään. Hiljattain talliin hankittiin vesikävelymatto, tärinäalusta sekä infrapunasolarium. Jo aiemmin hänellä oli käytössään laserhoitolaite ja kävelytyskone.

"Täällä maalla on tehtävä monenlaista, jos aikoo yrittäjänä pärjätä. Hevospuoli sopii hyvin viljatilan liitännäiselinkeinoksi. Olin jo pidempään harkinnut laitteiden hankkimista ja nyt tuntui, että on oikea hetki."

Takalo kertoo, että vanhan asiakaskunnan lisäksi myös uusia asiakkaita ja kyselyitä on jo tullut mukavasti. Koronapandemian aiheuttamien rajoitusten takia hän ottaa toistaiseksi hevosia hoitoon tai kuntoutukseen vain pidemmäksi aikaa. Tilanteen palattua normaaliksi niitä voi tuoda tallille myös yksittäisiä hoitokertoja varten.

"Ruotsissa hevosten kuntoutuspalveluiden tarjoaminen on ollut yleistä jo vuosikausia. Suomessa tähän on herätty vähän myöhemmin, mutta kysyntä on selvästi kasvussa. Hevosten terveyttä hoidetaan nykyään enemmän ennaltaehkäisevästi kuin ennen."

Laitteiden lisäksi tarvitaan myös osaamista. Takalolla on ollut omia hevosia 27 vuoden ajan, niin ravureita kuin ratsujakin. Hevosten kanssa hän on ollut tekemisissä pienestä lähtien.

"Oppiminen ei lopu koskaan. Minulla on ollut aina mielenkiintoa hevosia kohtaan ja halu auttaa niitä."

Pääosa asiakkaista tulee sadan kilometrin säteeltä. Asiakaskuntaan kuuluu sekä alan ammattilaisia että harrastajia. Tällä hetkellä ratsuja on hoidettavana hieman enemmän kuin ravureita.

"Lähialueella on aika paljon ratsastajia, jotka kisaavat aktiivisesti. He hoidattavat hevosiaan ennaltaehkäisevästi, että ne pysyisivät terveinä kisakaudella."

Takalo huomauttaa, että varsinkin urheiluhevosten kohdalla terveys ja siitä huolehtiminen on tärkeää.

"Hevosten valmentamisessa on lopulta kyse siitä, miten niitä saa treenattua riittävän kovaa, mutta samalla pidettyä ne ehjänä."

Jos hevosella on jokin akuutti vamma tai se on kipeä, Takalo kehottaa kääntymään ensimmäiseksi eläinlääkärin puoleen. Vasta sen jälkeen hevosta kannattaa alkaa hoitaa tai kuntouttaa.

"Tänne tulevilla hevosilla on laaja kirjo vaivoja, sillä yksilöitähän ne ovat. Hankositeitä hoidetaan usein ja selästä johtuvia ongelmia on monella hevosella. Säännöllinen hoito auttaa pitämään vaivat kurissa. Hevosen mukaan täytyy tietysti edetä, kun tänne uusi hevonen tulee."

Takalon hankkimia laitteita voi luonnollisesti hyödyntää myös terveiden hevosten kanssa. Hänen, kuten monen muunkin ravivalmentajan riesana, ovat olleet kuluvan talven heikot treenikelit.

"Omia hevosia on nyt tullut aika paljon liikuteltua vesikävelymatolla ja kävelytyskoneessa. Vesikävelymatto on jopa yllättävän hyvä apu hevosen valmentamisessa ja vahvistavassa treenissä. Maton kallistuskulmaa ja vesimäärää voi säätää tarpeen mukaan. Joka päivä ei kannata hevosta laittaa vesimatolle raskaaseen työskentelyyn, sillä lailla saa hevosen äkkiä jumiin."

Vesikävelymatto on Takalon kokemuksen mukaan hyödyllinen myös siinä mielessä, että matolla hevonen joutuu työskentelemään kaikilla jaloillaan ja selällään.

"Vesimatolla näkee ongelmakohdat hyvin. Useinhan hevonen vähän säästelee jotain jalkaansa, mutta matolla se tulee kyllä esille."

Infrapunasolarium on Takalon mielestä hyvä apuväline hevosen palautteluun ja rentoutumiseen. Tärinäalusta puolestaan auttaa muun muassa parantamaan hevosen koko kehon verenkiertoa.

"Eri taajuuksilla saadaan apua eri vaivoihin. Esimerkiksi lihasten hoidossa ja luuston tiheyden parantamisessa on saatu hyviä tuloksia ihan tutkimusten mukaankin."

Laserilla hän on hoitanut hevosia ja koiria jo pidempään. Laserin avulla hoidetaan muun muassa lihasvaurioita ja jännevammoja.

"Laserlaitteissa on isoja eroja tehon suhteen. Ammattikäytössä laserin pitää olla tehokas, että saadaan tuloksia aikaan."

Takalon omat hevoset asuvat pääsääntöisesti pihatoissa, joista niillä on vapaa pääsy ulos.

"Kyllä siinä on iso ero, että asuuko hevonen pihatossa vai sisällä tallissa. Ainakin nämä omat hevoset voivat paljon paremmin ulkona. Tietysti jos joku hevonen on vaikka määrätty karsinalepoon, niin se on eri asia."

Antti Savolainen

Maarit Takalo oppii jatkuvasti uutta hevosista. Kuvassa Virmaan Hotti, josta koulutetaan raviuran jälkeen ratsua