Puskaradiomyynti toimi - Euroopan mestarin pikkusisko Perttusen talliin

Anu Leppänen

Juuso Holttisella on Jokimaalla 13 valmennettavaa, joista nuorimmat ovat 3-vuotiaita.

Suvullisesti kyse ei ole ihan ”tavan hevosesta”, sillä Stonecapes Respect (Knows Nothing) on 5-vuotiaiden Euroopan mestarin Stonecapes Queilan vuotta nuorempi pikkusisko.

”Ihan mukava kilpuri, mutta kun ne lähdöt mihin 4-vuotiaana tähdättiin meni ohi, se ei ollut enää meille niin kiinnostava. Se pistettiin puskaradiomyyntiin, ja kun se voitti, tuli kaupat. Joku Perttusen omistaja sen osti, ja se meni Tapsalle”, Juuso Holttinen tietää.

”Tamma meni meidän toisen kimppahevosen Knocking Matchin kanssa Ihamuotilan Juholle, kun pienensin toimintaa ja luovuin varsatallista. Knocking Matchista ei olla luopumassa, siihen me uskotaan tosi paljon.”

Tällä hetkellä Holttisella on 14 karsinan tallissa valmennuksessa 13 hevosta, joista uusimmat tulokkaat ovat Lightningsky ja 5-vuotias Tanskasta tullut Donato Hyrdehöj.

”Mukavan tuntuisia hevosia. Talliin kuuluu tosi hyvää, ja heti kun raveille tulee vihreää valoa ja ne jatkuvat, aletaan ilmoitella hevosia. 3-vuotiaatkin on heti valmiita koelähtöön”, Holttinen kertoo.

”Pitää katsoa, mitä varsahomman kanssa tehdään, kun Iikalla (Nurmonen) vuokralla ollut talli nyt vapautui. Itselläkin on varsoja ja vieraitakin olisi tulossa, mutta siihen tarvittaisiin oma, hyvä porukka. Yhdessä kilpatallin kanssa hommaa tulee itselle liikaa.”