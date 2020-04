MT Ravit Olli Lähtisellä Uudessakaupungissa: "Molemma o semmosii hevone ja paatti, et pitää laittaa narul kii, et tietää mist löytä"

Jukka Heiskala

Lauri Hyvönen (vas.) haastatteli Olli Lähtistä. Kuvassa keskellä Lily's Star.

MT Ravit vierailee Uuteenkaupunkiin kuuluvassa Kalannissa Olli Lähtisen luona.

Lähtinen pitää Kalannissa ravivalmennustallia vanhassa kotipaikassaan puolisonsa Merja Virtasen kanssa.

Tallista löytyy 32 karsinapaikkaa, ja hevosia on noin parikymmentä. Talli on laajentunut nykyisiin mittoihinsa pikkuhiljaa ajan saatossa.

Maita on noin 18 hehtaaria. Tästä omaa peltoa on 6-7 hehtaaria ja loput vuokrapeltoja.

Lähtinen on työskennellyt sekä troolarissa ja sittemmin hinaajassa.

Ensimmäinen hevonen hänelle tuli vuonna 1991. Ruuna Dont Resist oli täysveli sittemmin mainetta emätammana niittäneelle Mini Bettelle.

Elämänsä hevosena Lähtinen pitää Powder Arsenal -oria, joka on myös syntynyt Lähtisen tallissa.

Täysipäiväiseksi valmentajaksi Lähtinen siirtyi 1998.

Valmennuksen ohessa on kulkenut pienimuotoisesti myös kasvatusta. Nytkin tallin pihassa kirmaa iloisena Tähen Toivomuksen ensimmäistä ikäluokkaa oleva tammavarsa Lahja emästä R.R. Pisara. Kasvatit ovat olleet sekä lämmminverisiä että suomenhevosia.

Uudenkaupungin autotehtaan mailla sijaitsevat ajomaastot ovat mainiot.

"Täsä o vähä mutkaa ja kaikkee, niin näkee vähän kuin ne menee siihen kaarteeseen", Lähtinen viittoo.

1,6 kilometrin suora on hyväpohjainen ja mahdollistaa valmennusajon myös porukassa kahta rinnan ajaen.

Joku on kysynyt Lähtiseltä, miten hän on päätynyt niin erilaisiille aloille hevosten ja merillä olemisen pariin.

Lähtisellä on mielessä ainakin yksi asioita yhdistävä tekijä: "Molemma o semmosii hevone ja paatti, et pitää laittaa narul kii, et tietää mist löytä".

Toimittaja: Lauri Hyvönen

Kuvaus ja editointi: Jukka Heiskala