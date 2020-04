Olosuhteet riepottelivat suomalaisvalmentajien tähtiä - Makethemark jatkaa suunnitellusti

Terhi Piispa-Helisten

Petri Salmelan tallin huippuori Makethemark jatkaa kautta suunnitellusti, vaikka viime pyhän Rommen startti oli pannukakku. Hevosen vakio-ohjastaja Ulf Ohlsson ei vaatinut ajokiltaan mitään, kun kengitys oli täysin pielessä.

Petri Salmelan Makethemark aloitti mahtavan näköisenä kautensa Solvallan voitolla. Jatkoa odotettiin siis kovasti, mutta Elitloppet-kolmonen ei mennyt Elian Webin voittamassa Rommeheatet-kultadivisioonassa pääsiäsissunnuntaina mihinkään. Pääsiäsimaanantain Halmstadin avoimessa lyhyessä ryhmässä puolestaan odotettiin jopa kauden kärkiaikaa lähinnä Disco Volantelta ja kovaa näyttöä myös Petri Puron valmentamalta Martin De Bosilta. Toisin kävi tässäkin tapauksessa.

"Rata ja keli olisivat vaatineet Rommessa Makethemarkille kengät jalkaan, mutta emme ehtineet reagoida valitettavasti tilanteeseen", Salmela manaa.

"Kaikkihan lähti ATG:n nettisivun toimimattomuudesta, joka viivytti raveja kaksi tuntia. Ilman tuota olisi ajettu kilpaa hyvällä radalla, nyt sade tuli todenteolla niskaan. Ohjastaja Ulf Ohlsson tuntee Makethemarkin tosi hyvin ja tajusi heti, ettei homma pelitä. Hän ei vaatinut hevoselta mitään, kun ei se edes uskaltanut ravata tosissaan. Ori on niin viisas, että se ei edes puhaltanut talliin tullessa, mutta näytti kylläkin kysymysmerkiltä koko hevonen: mitä tapahtui? Kaviot kuluivat, mutta ne ovat alunperinkin hevosen heikko kohta, ja pitää vain koittaa rakentaa niitä plastaamalla sekä muuten hyvällä huolenpidolla."

Vaikuttaako tämä jatkoon?

"Lähden siitä että ei. Hevonen oli alleajossa parempi kuin ikinä. Kavioita rakennellaan juuri tänään (tiistaina), varmaankin paraikaa. Uskon että homma saadaan hyvälle mallille viikon päästä lauantaina ajettavaan Paralympiaravien finaaliin mennessä, eli olemme luultavasti viivalla. Samoin Elitloppet on nyt ohjelmassa. Lähden siitä, että meillä on kilpailukykyinen hevonen siellä. Sen se on jo näyttänytkin, sekä tuntuu jopa paremmalta kuin viime kaudella."

Halmstadissa oli Martin De Bosin kanssa aineksia vaikka mihin: ensin hyvässä - sitten huonossa mielessä.

"Martin tuntui tosi hyvältä alleajossa", kertoo oritta ensi kertaa ohjastanut Rikard N Skoglund.

"Esittelyn jälkeen alkoivat vaikeudet kasaantua. Yhdellä vastustajalla oli kengät jalassa, vaikka tiedostoissa oli merkitty kengät pois - ilmoitus oli unohtunut. Järjestäjät vaativat kengät pois, ja odotusta tuli ylimääräiset viisi minuuttia normaalin viiden päälle. Vieläkin meni ihan ok, mutta halusin ajaa uuden pruuvistartin, jotta hevonen ei kylmettyisi myrskytuulessa. Se oli muutenkin tuulen takia paljon lämmitystä pelokkaampi, kun oli laitettu kokolaput päälle. Siitä toisesta pruuvista alkoi melkoinen vuoristorata."

"Ajoimme lähtöauton ohi, ja tornadomainen tuuli pamautti siivekkeen auton kylkeen kovalla kolauksella. Kuin pommi olisi räjähtänyt, ja Martin alkoi viedä minua pari minuuttia ennen lähtöä hengenhädässä. Otin kiinni, minkä pystyin, kovemmalla otteella hevonen olisi tukehtunut. Olisin halunnut jättää sen pois startista kierroksen viemisen jälkeen, mutta en saanut hevosta kääntymään enkä viestiä perille, vaan jouduin ajamaan auton taakse, missä se vielä törmäsi lujaa siivekkeeseen. Koitin saada viestiä perille autoporukalle, mutta ainoa, joka kuuli viestini oli naapurikuski Kim Eriksson. Lähtö meni ja ainoa hommani oli keskeyttää. Toivottavasti hevoselle ei käynyt kuinkaan - se ainakin tuntui ihan miljoonalta ongelmiin asti."

Valmentaja Petri Puro raportoi tiistaina kaiken olevan ok.

"Martinilta tuli nenästä verta", Puro kertoo.

"Efekti oli kai vähän samanlainen, kuin jos minä olisin saanut nokkaani nakkijonossa. Muuten kaikki vaikuttaa olevan ihan normaalisti, ja täytyy jättää varmuuden vuoksi ensi kerralla laput pois. Hevonen oli kyllä niin hyvässä latingissa, että kovaa se olisi mennyt, jos kaikki olisi sujunut."