Ojanperältä vihreää, Korjukselta vaaleanvihreää ja Raiviolta punaista Elitkampenille

Elitloppet ajetaan sittenkin, ja iso kysymys on, mistä saadaan Suomen edustajat Elitkampeniin, kun maassamme ei ajeta kilpaa tällä hetkellä? Välähdyksen suunnitelma on tekovaiheessa, ravikuningas Tähen Toivomus ei lähde, mutta Pihtiputaalta saattaa löytyä vastauksia.

Anu Leppänen

Antti Ojanperällä on ratkaisuja Elitkampeniin valmistautumiseen suomenhevostähtiensä kanssa.

Antti Ojanperä tähtää Elitkampiin ei yhden, vaan peräti kahden, hevosen voimin. Sekä Evartti että Josveis ovat valmiudessa lähteä Pihtiputaalta matkaan.

"Tämmöinen suunnitelma meillä on, ja pari lämpöistäkin voisi laittaa kyytiin, jos niille löytyisi lähdöt", Ojanperä juttelee.

"Jos eivät ala kohta ajaa kilpaa, niin minä ilmoitan Pihtiputaan radalle Evartin, Josveisin, Jokivarren Kunkun, Raggarin, Vappuäijän ja Siirin Ällin ihan omaan lähtööni, niin saavat hevoset venyttää vähän askeltaan. Vitteriä en ihan vielä viitsi ilmoittaa siihen 'lähtöön', mutta ehkä kohta senkin. Kyllä meillä keinot löytyy, että saadaan hevoset valmiiksi, jos kisoihin päästään. Kyllä sinne Solvallaan on meininki mennä."

Ville Korjus ei tyrmää ajatusta Välähdyksen kanssa, mutta ei lupaa mitään varmaa.

"Valmistautuminen kauteen on mennyt ihan hyvin", Korjus aloittaa.

"Ollaan tehty aiempia kausia enemmän peruskuntoa, ja se on sujunut suunnitelman mukaan. Kuitenkin on jotenkin nyt vaikea hahmottaa, miten kaudessa pääsisi alkuun, ja vähän tuntuu kovalta ilmoittaa hevosta suoraan Elitkampeniin. Pohdiskelen tässä erilaisia versioita, mutta mitään varmaa ei voi vielä luvata. Olisi hienoa siellä joskus esiintyä. Se on ollut pitkään mielessä. Ja toisaalta, kuinka paljon suurkilpailuja tämä kausi tulee sisältämään? Mutta siitä on tietysti lähdettävä, että jos ja kun sinne joskus mennään, hevonen olisi valmis siihen. Ei se treeni koskaan ihan startteja vastaa kuitenkaan, vaikka Kouvolaan ollaan esimerkiksi viritetty vähän sopivista hiittikavereista harjoitusstarttia oriille, jos sellaista tarvittaisiin. Vaihtoehdot ovat nyt avoinna."

Pauli Raivio ei ole lähdössä ravikuningas Tähen Toivomuksen kanssa Ruotsiin.

"Astutuksia on nyt sen verran paljon, ettei siitä tule mitään", Raivio kertoo.

"Kausi alkoi hyvin, ja treeni sujuu, mutta tässä kohtaa vastaus on ei. Kyllä me sillä lailla hyvässä valmiudessa ollaan, että kun kerrotaan, koska kilpailut alkavat taas Suomessa, niin parissa viikossa uskon saavani Toivomuksen sellaiseksi, että voidaan olla mukana. Hierontaa ja muutama kovempi ajo, ei se sen ihmeempiä vaadi. Jobinpostia on toisesta hevosesta Särkän Uolevista. Oriissa olisi ollut ainesta nelivuotislähtöön, mutta tarhassa teutaroi ja kavioluu murtui. Onneksi omistajalla on kärsivällisyyttä. Täytyy ottaa vieskerläisellä ne menestykset sitten myöhemmin, nyt hoidetaan jalka kuntoon."