Hallitus kielsi isot yleisötapahtumat kesältä – Seinäjoki teki ratkaisunsa

Kuva: Anu Leppänen

Kuninkuusravit kokoaa sellaisen yleisömäärän, ettei tapahtuman järjestäminen ole korona-aikana mahdollista.

Seinäjoen Ravikeskuksen toiminnanjohtaja Jyri Saranpää tiedotti asiasta hetki sitten Kuninkuusravien Facebook-sivuilla:

Suomen hallitus on tänään tiedotustilaisuudessaan linjannut, että kesän suurtapahtumia ei voida järjestää koronaviruspandemian vuoksi. Asia koskee myös Seinäjoen Kuninkuusraveja, joka yli 50 000 kävijällään on suurtapahtuma. Tieto on Seinäjoen Kuninkuusraviorganisaatiolle todella raskas, mutta vallitsevat olosuhteet sanelevat nyt ehdot. Vastuullisuus on Seinäjoen Kuninkuusravien tärkeimpiä arvoja, eikä nyt ole mahdollista järjestää tätä meille niin rakasta tapahtumaa turvallisesti niin yleisön, kilpailijoiden, työntekijöiden kuin taloudenkaan kannalta.

Seinäjoen Kuninkuusraveja ei kyetä järjestämään aiotun aikataulun mukaisesti 31.7. - 2.8.2020. Päätökset tulevasta tekee Suomen Hippos ry. Oma toiveemme on, että Kuninkuusravit ajetaan Seinäjoella kesällä 2021. Tiedotamme lisää asiasta heti, kun voimme. Jo ostetut liput käyvät tapahtumassa myös ensi vuonna.

Toivotamme yhteistyökumppaneille, talkoolaisille, kilpailijoille, tapahtumavieraille ja koko hevosväelle voimia tähän haastavaan kevääseen. Nauttikaamme Seinäjoen Kuninkuusraveista sitten, kun se on kaikille taas turvallista.