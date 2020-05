Länsimäki tarjoaa talliaan vuokralle – ”Ajatuksilla on leikitelty”

Anu Leppänen

Aino Vaaraniemi, Jonny Länsimäki ja kahden vuoden takaisesta kuvasta jo kovasti varttunut Jade-tytär ovat asuneet kohta kuukauden päivät Ruotsin Bodenissa.

Täysin mahdottomasta asiasta ei ole kuitenkaan kyse.

”Kaikenlaista on mielen päällä pyörinyt, ja ajatuksilla on leikitelty. Mitään semmoisia päätöksiä ei kuitenkaan ole vielä tehty”, Jonny Länsimäki painottaa.

Vahvan toisensuuntaisen signaalin voi kuitenkin saada siitä, että Hevospalvelu Länsimäki tarjoaa Facebookissa Ylistaron Mäki-Pohdon hevosurheilukeskuksessa sijaitsevaa talliaan vuokralle. ”Myös myyntimahdollisuus”, jälkikaneetissa todetaan.

”Ollaan vielä ainakin reilu kuukausi täällä, ja saattaahan se kuukausi venähtää kahdeksikin. Suomessa raveissa on varmaan aikamoista ruuhkaa, kun aletaan taas ravata, ja ihan ensimmäisessä aallossa ei ole pakko olla mukana”, Länsimäki taustoittaa.

”Ajateltiin, että jos joku sattuisi siksi aikaa tarvitsemaan tallia. Ja ainahan uusia talleja saa tarvittaessa tilalle, jos sellainen tilanne tulisi.”

Aloitus Bodenissa on täyttänyt Länsimäen odotukset.

”Hyvin ollaan saatu ajettua rahaa ihan tavallisilla hevosilla, ja hyvin on homma toiminut muutenkin. Apua on saatu kaikessa missä on tarvittu, ja radan suhtautuminen on ollut tosi positiivista”, Jonny Länsimäki kiittää.