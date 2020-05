Suur-Hollola ajetaan paikallaan

Anu Leppänen

Ratavalintoja tehdään Jokimaalla tänäkin vuonna heinäkuun alussa, mutta taustan näkymä lienee erilainen Suur-Hollola-ajossa vuosimallia 2020.

Jokimaan vt. toimitusjohtaja Pertti Immonen kommentoi tiedotteessa, että päätös kilpailun pitämisestä haluttiin tehdä mahdollisimman nopeasti, koska monen huippuhevosen taustavoimat kaipaavat lisätietoa kilpailumahdollisuuksista. Muitakin yhteistyökumppaneita asia kiinnostanee, ja onhan viikonloppu tärkeä kilpailumahdollisuus paikallisille ja suomalaisille hevosihmisille noin 600000 euron palkintorahoineen. Palkintoihin ei siis liene tulossa muutoksia muissakaan lähdöissä. Pääkisan ykköspalkinnoksi on ilmoitettu 120000 euroa, joka tiedotteen mukaan myös on nokalla.

Tiedotteessa kerrotaan, että todennäköisesti tapahtuma järjestetään tänä vuonna ilman yleisöä, mutta näyttävänä tv-tuotantona. Jokimaan on hakenut myös Suomen Hippokselta ylimääräistä kilpailupäivää neljäs kesäkuulle, jossa olisi tilaisuus hakea esimerkiksi kauden kärkiaikaa ja lisäpisteitä Suur-Hollola-rankingiin. Nythän useimmat osallistujat eivät ole voineet kilpailuista hakea parannusta pistetilanteeseen pariin kuukauteen. Kärjessä ovat Next Direction, joka viime vuonna ei osallistunut, koska ei päässyt rankingin myötä välieriin, eikä ollut kilpaillut alkuerässä. Seuraavat sijat miehittävät Ranskassa vaikuttavat Whole Lotta Love ja Next Directionin omistajan Timo Hulkkosen toinen hevonen Big Headache. Molempia Ranskasta mahdollisesti saapuvia valmentaa Philippe Daugeard. Next Direction on kilpaillut Ruotsissa kahdesti viime viikkoina, mutta Ranskassa kilpailut ovat olleet tauolla jokseenkin saman ajan kuin Suomessakin.

