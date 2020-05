”Yritämme tehdä nimeä ravivalmentajina ja kasvattajina”

Antti Savolainen

Nina ja Janne Mustosen hoivissa on tällä hetkellä 12 hevosta. Muutamalle hevoselle on vielä tilaa, mutta kovin isoksi toimintaa ei tällä hetkellä haluta kasvattaa. ”Minun on pysyttävä kärryillä siitä, mitä millekin hevoselle kuuluu”, Nina Mustonen sanoo. 3-vuotias suomenhevosori Lemmen Hasardi (i. Humeeti, e. Lemmen Viemä) on väriltään harvinainen kulomusta.

Valmennettavien kilpahevosten ja varsojen lisäksi tallissa on neljä siitostammaa. Tällä hetkellä kokonaispääluku on 12. Nina Mustonen kiertää myös hieromassa asiakkaiden hevosia lähiseudulla.

Hän on harrastanut hevosia pikkutytöstä lähtien, opiskellut Kaustisella hevosenhoitajaksi ja ollut myös ammattitallilla töissä. Janne Mustosen elämään hevoset tulivat Ninan myötä. Yhteisiä hevosia heillä on ollut vuodesta 2009 lähtien, jolloin häälahjarahoilla ostettiin suomenhevostamma.

”Olin kymmenkunta vuotta kaupan alalla töissä, ja siinä sivussa pidettiin hevosia. 2017 päätettiin, että aletaan tehdä tätä entistä ammattimaisemmin ja lähdin hevoshierojakoulutukseen”, Nina Mustonen kertoo.

Viime vuoden marraskuussa he ostivat Jannen vanhempien kotipaikan, kun oma entinen paikka alkoi käydä pieneksi hevosmäärän kasvaessa. Tallirakennus oli valmiina, sillä Mustoset pitivät siellä hevosia jo muutamia vuosia sitten.

Oma talli ja hierottavat hevoset työllistävät Nina Mustosen täysipäiväisesti. Janne Mustonen on apuna kun metsäkoneurakoinniltaan ehtii.

”Pikkuhiljaa yritämme tehdä nimeä myös ravivalmentajina ja hevoskasvattajina. Toivoisimme, että hevosenomistajat toisivat hevosia ennakkoluulottomasti valmennukseen myös meille nuoremmille valmentajille”, Nina Mustonen sanoo.

Vanhan fraasin mukaan tallissa pitää olla hyvä hevonen, että sinne saa hyviä hevosia.

Mustoset rakentavat asiakaskuntaa kimppahevosten kautta. Tallin lippua on pitänyt korkealla Stonecapes Pro, joka ehti voittaa kaksi Lantmännen Agro Stayer Cupin lähtöä maaliskuussa ennen koronaviruksen aiheuttamaa ravitaukoa. Suomen ravitauon aikana se kilpailee Ruotsissa Petteri Joen tallista käsin ja voitti vappuaattona Bodenissa.

”Sillä on meidän lisäksi neljä omistajaa, kokosimme itse kimpan. Meille on tärkeää, että kaikki omistajat ovat samanarvoisia ja he voivat kokea elämyksiä hevosen kanssa.”

Stonecapes Pro tuli talliin tammikuun lopulla, eikä taulu paljon lupaillut, sillä starttipisteitä oli 50. Mustoset uskovat, että paikanvaihdos ja lihashuolto ovat olleet piristymisen avaimet.

”Hevonen oli aivan terve meille tullessaan. Meillä hevoset ovat ulkona 24/7, jos vain keli sallii. Hevosta katsotaan yksilönä ja treenataan sen mukaan. Valmennuksen voisi tiivistää, että nuoria ajetaan useammin ja vanhempia hevosia harvemmin”, Janne Mustonen sanoo.

”Hyvin yleinen vika ravureilla on, että etulavat ovat aivan jumissa. Etunen meinaa jäädä alle juostessa ja sitä moni yrittää korjata kengityksellä. Kun lavat hierotaan auki, niin askel voi jatkua jopa kymmenen senttiä ja silloin etunen ehtii alta pois”, Nina Mustonen kertoo hevoshierojan kokemuksella.

Lopputalven ja kevään ongelmallisten kelien aikana Mustoset ovat käyneet pari kolme kertaa viikossa ajamassa hevosia 60 kilometrin päässä Oulussa Äimäraution radalla.

”Varsoille se on tehnyt hyvää. Ne matkustavat hyvin hevosautossa ja radalla on päästy ajamaan porukassa.”

Kevään ja kesän projekteihin kuuluu tarhojen pohjien uusimisen lisäksi oman ajolenkin tekeminen, jolle pääsee lähtemään tallin pihasta.

”1 200 metrin mittainen rata on tarkoitus tehdä. Siitä 600–700 metriä pinnoitetaan kivituhkalla, että vetoja pääsee ajamaan tarvittaessa reippaamminkin.”

Heinät hevosille saadaan omilta pelloilta.

”Meillä on ruokinnassa se periaate, että heinää on oltava saatavilla jatkuvasti. Ja hevosten on sitä myös syötävä, muuten jotain on vialla. Ruokintaa täydennetään sitten tarpeen mukaan kivennäisillä”, Nina Mustonen linjaa.

Yksi osa toiminnan kehittämistä ovat hiljattain avatut uudet kotisivut, joita voi luonnehtia esimerkillisiksi. Ravitalli Mustonen on myös aktiivinen päivittäjä sosiaalisessa mediassa. Tallin kuulumisia voi seurata Facebookissa ja Instagramissa.

”Haluan tuoda ihmisille tietoa siitä, millaista elämä tallilla ja ravihevosten treenaaminen on. Olen huomannut, että esimerkiksi monelle ratsastuksen harrastajalle raviurheilu on vierasta ja sillä on vähän epämääräinen maine. Raviurheilu on aika vaikeasti lähestyttävää, jos siitä ei ole ennestään kokemusta. Yritämme kimppahevosilla ja somen avulla madaltaa kynnystä”, Nina Mustonen kertoo.

Nina ja Janne Mustonen kasvattavat hevosia neljän siitostamman voimin. Varsoja on tulossa tälle keväälle kaksi, sillä Piirture (i. Ture. e. Marin Piirto) ja Meno-Neiti (i. Meno-Teemu, e. Sinitta) ovat tiineenä Kihiseestä.

Suomentammojen trion täydentää tutuarilainen Sallan Typy, jonka emä on Nina Mustoselle tärkeä Lammin Toive. Tuorein hankinta on lämminverinen Bibby Fastback (i. Muscles Yankee, e. Abby Kadabra).

Kaikki siitostammat on pyritty valitsemaan ajatuksella. Vahvan emälinjan lisäksi kasvattajan pitää kiinnittää huomiota myös isäorin valintaan.

”Jos varsan tekee myyntiin, niin on melkein pakko valita joku kaupallinen isäori. Jos tekee omaa valtavirrasta poikkeavaa valintaa, sitten pitää varautua pitämään se varsa itse. Lähtökohtaisesti lähes kaikki meidän hevoset ovat kuitenkin myynnissä”, Mustoset huomauttavat.

Emän merkitys korostuu myyntivaiheessa. Tammoista Piirturen emän emä on Pedrita ja sen emä Lento-Mari. Emälinjan tuotantoa ovat siis muun muassa Vitter, Franko ja Annin Vappu.

”Sen varsasta kun laittaa myynti-ilmoituksen nettiin, puhelin soi melkein saman tien. Viimekesäinen tammavarsa Välähdyksestä meni heti ja sitä kyseltiin vielä viikkojen päästä”, Nina Mustonen muistelee.

Vuosien varrella Mustosille on syntynyt kymmenkunta varsaa omiin nimiin. Muutama varsa on tehty myös yhdessä tammanomistajien kanssa leasing-sopimuksilla. Omat suomenhevoskasvatit saavat Lemmen-etuliitteen.