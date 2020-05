Jarno Kauhaselta kaksi hyvää Turun 65:ssä mutta huonojakin uutisia

Kuva: Terhi Piispa-Helisten

Jarno Kauhasella on keskiviikon Turun 65-lähtöihin liittyen hyviä uutisia tallistaan, mutta myös huonoja uutisia: kuvan tallin aiempi menestyshevonen Donato E. menehtyi ähkyyn muutama viikko sitten.

Molemmat Turun starttihevoset kuuluvat hollolalaisen Kauhasen tallin hyviin uutisiin. Eläinlääkäri Jarno Kauhanenhan käy "päivätöissä", mutta treenaa myös tallin omia hevosia. Päävastuun kotitallista kantaa kuitenkin vaimo Minna "Monni" Kauhanen. Viisivuotias Captain Morgan U.S. (Cantab Hall) kuuluu tallin uudempiin hevosiin, ja se aloittaa Euroopassa keskiviikkona. Captain Morgan on saanut US-liitteen peräänsä, koska Hippoksen tietokannasta löytyy toinen samanniminen hevonen.

Captain Morgan U.S. meni Amerikassa jo toukokuussa kolmevuotiaana 09,6 sijoittuessaan toiseksi Meadowlandsissa, ja oriilla tähdättiin Hambletonianiin. Vaivat sotkivat kuitenkin suunnitelmia, eikä kolmevuotiskausi ollut loppuosaltaan odotettu. Se katkesi tuohon ennätysjuoksuun. Nelivuotiaana ori juoksi Amerikan valmentajaltaan Staffan Lindiltä, Paleman yksitysvalmentajalta, kuusi starttia ja voitti kahdesti. Vaivat varjostivat silti menoa tuollakin kaudella.

Ori maksoi Lexingtonin huutokaupassa 2016 47000 dollaria, ja kimpassa olivat alusta saakka mukana suomalaiset Kimmo Kemppi (Kemppi Stables) ja Antti Peltola perheensä Suojalampi Stablen nimellä. Myöhemmin oriin ruotsalaiset osakkaat myivät osuutensa, ja Kemppi sekä Peltola toivat sen Jarno Kauhaselle Suomeen. Kauhasesta tuli oriin uusi osakas.

Tästä pääset Captain Morgan U.S:n tietoihin Hepassa.

"Oikein mieluisa ori tämä on ollut, ja sillä on päästy treenaamaan ihan kunnolla ilman ongelmia", Jarno Kauhanen kertoo.

"Odotuksia on, mutta tuollaisella Amerikan hevosella on kuitenkin vähän arvoitus, mitä kilpailussa sitten tapahtuu. Esimerkiksi se on ollut kuulemma nopea avaaja jenkeissä, mutta kuinka se lähtee pohjoismaisella kiihdytyksellä? Treenattu on joka tapauksessa paljon, ja kovimmillaan pari viikkoa sitten maili 13 treenibalanssilla. Jännä nähdä. miltä se kisoissa näyttää. Kenkiä kevennetään, mutta ne pidetään jalassa ja ihan normikärryillä taidetaan ajaa nyt."

Kauhasella on myös toinen mukava sauma Turussa: Yolo Savoy kolmevuotiaiden oriiden ja ruunien Kasvattajakruunun karsinnassa.

"Olen tykännyt koko ajan tästä varsasta. Vermossa ei joutunut hirveästi juoksemaan, kun keula irtosi heti, eikä kukaan vaatinut vauhtia. Nytkin se avaa varmaan lujaa, mutta tämä ei ole kaikkein tärkein lähtö tällä kaudella, ja vaikea sanoa taktiikasta. Kuitenkin ori on lupaava ja voi onnistua nytkin hyvältä paikaltaan. Samalla varustuksella jatketaan tällä hepalla."

Kauhasen tallin kurja uutinen on, että hienossa kunnossa kauden aloittanut ruuna Donato E. koki kaikkein kovimman kohtalon.

"Se tuli ähkyyn muutama viikko sitten. Välillä jo näytti, että selvitään säikähdyksellä, mutta ei. Lopulta ei ollut mitään muuta tehtävissä, kuin lopettaa hevonen. Oireet olivat niin pahat. Se oli kova paikka."

Pääset Donato E:n uran tietoihin tästä.