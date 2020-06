Anders Ingman: Hachiko kohta taas Ruotsissa - Suur-Hollola ei tähtäimessä

Suur-Hollola lähestyy ja spekulaatiot viime vuoden voittajasta Hachiko De Veluwesta kiihtyvät. Ruuna on palaamassa radoille pian, mutta ei Jokimaalla, kertoo sen kasvattaja-omistaja Anders Ingman.

Terhi Piispa-Helisten

Hachiko De Veluwe ohjissaan Jorma Kontio etenemässä vuoden 2019 Suur-Hollola-ajon ykköseksi. Tänä vuonna kisa jää väliin, mutta kilpaileminen jatkunee melko pian.

Lisäksi spekulaatiota on aiheuttanut se, ettei Hachiko De Veluwea ole viime viikkoina näkynyt Timo Nurmoksen valmennuslistalla. Anders Ingman kertoo perheensä toisen derbyvoittajan taustat. Hachikon veli Brad De Veluwehan voitti niin ikään Derbynsä.

"Se valmennuslista-asia johtuu ihan papereista", Ingman kertoo.

"Hachikon vientisertifikaatit tai muu paperisota menivät jotenkin siten, ettei se yhtäkkiä näkynytkään Timon listalla. Kyllä se Nurmoksella on."

Mikä on tilanne, ja miksi ette puolusta Suur-Hollolan titteliänne?

"Ihan kai hyvällä mallillakin Hachikon pitäisi olla. Talvitreeni meni toki pitkäksi. Oli vähän erilainen kevät. Alunperinkään emme olleet nyt kyllä tulossa Suur-Hollolaan. Näin puhuimme asian Nurmoksen kanssa, enkä edes maksanut sitä mukaan. Kilpailusysteemi mietityttää, vaikka viime vuonna voitimmekin. Muuten ruuna on palaamassa ihan lähipäivinä kai Normandiasta Ruotsiin takaisin. Se on valmiimmassa vireessä, kuin esimerkiksi viimeksi Normandiasta palatessaan. On ajettu jo intervalleja, joten starttiin tulon ei kai pitäisi venyä hirveän kauas."

Pääset tästä Hachiko De Veluwen uran tietoihin.

Terhi Piispa-Helisten

Anders Ingman.