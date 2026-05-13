Päivän ravit: Ennätykset uusiksi MikkelissäKeskiviikon Toto75 ratkotaan Mikkelin vauhtiradalla. Kaikki illan pääpelin kohteet ovat mailin ryhmäajoja. Sääennuste lupaa kuivaa keliä, joten monella hevosella on mahdollisuus parantaa nopealla kaviouralla ennätystään.
Haastajadivisioonakarsinnassa suosikin viittaa on tarjolla Estelle Travianille. Anne Luttisen suojatti on yksi tämän hetken kyvykkäimmistä SF-tammoista, ja sen nousua avoimelle tammatasolle on odotettu. Tänään on luvassa varustemuutoksia, sillä tamma juoksee ilman kaikkia kenkiä.
Ruotsissa kovaa kuntoaan esitellyt Millstout lähtee hyvältä paikalta. Matti Nisonen kertoo keskiviikkona MT Hevosissa, että uskoo Millstoutin pystyvän puolustamaan kakkosradalta kärkipaikkaansa.
Tasokkaassa lähdössä on otettava huomioon lisäksi ainakin Christa Packalénin valmentama Speedy Scion sekä Bodenissa hienon keulavoiton ottanut Kenzo Benois. Antti Ojanperän suojattia haittaa tosin ulkorivin lähtöpaikka.
Kylmäveristen haastajadivisioonan ennakkosuosikki on Seloistotähti, joka on avannut kautensa kahdella komealla keulavoitolla. Lähtöpaikka on ulkona, mutta Jukka Torvinen saattaa keulaan mieliessään saada sisäpuolelta kunnioitusta.
Haastajista Seppo Suurosen Editor on niin ikään hurjassa kunnossa, mutta mailin matka ja sisäradan lähtöpaikka puhuvat Henri Bollströmin ohjastamaa hevosta vastaan. Aaltonen ja Boscon Visa lähtevät huonoilta paikoilta, mutta pystyvät paljoon.
Koelähdössä saatetaan nähdä tämän vuoden ikäluokkahevosia. Nelivuotiaita suomenhevosia on hakemassa kilpailuoikeutta muun muassa Jani Ruotsalaisen ja Seppo Suurosen talleista. Kari Innaselta tulee kokeeseen kekseliäästi nimetty Marin Sanna.
Ruotsin keskiviikkoinen Toto86 juostaan Solvallassa ja Axevallassa. Solvallan Elitloppet-pistelähdössä on luvassa ihan kunnon iltaravimeininkiä, sillä viivalla ovat Don Fanucci Zet ja Seinäjoki Racen jälleen voittanut Borups Victory.
Daniel Wäjerstenin Borups Victoryllä on jo kutsu tämän kevään Elitloppetiin, ja kisan vuonna 2021 voittanut Don Fanucci Zet kairaa tiensä Solvallan suurkilpailuun karsintapisteillä.
Vuonna 2024 St Michel -ajon voittaneelle Don Fanucci Zetille tämän vuoden Elitloppet tulee olemaan jo uran kuudes.Artikkelin aiheet
- Osaston luetuimmat