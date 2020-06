Niemisellä selvät sävelet: Lexus Hollolaan - Don Williams Kouvolaan ja molemmat Mikkeliin

Anu Leppänen

Markku Niemisen valmennettavat ovat iskussa, ja mies odottaa kesän suurkilpailuja vesi kielellä: "Kunhan saataisin paikkoja isoihin kisoihin."

Molemmat kilpailevat viikonloppuna Härmässä. Siitä eteenpäin Don Williams juoksee Kouvolassa Kymi GP:n viikonloppuna. Missä lähdössä - se on vielä auki? Lexus Dream starttaa Suur-Hollola-ajossa heinäkuun alussa, ja seuraavaksi sen kanssa kiikarissa on Mikkelin viikonloppu - kuten on Don Williamsillakin. Hevoset tähtäävät Mikkelissä vain eri lähtöihin.

"Tosi mainiossa vireessä hepat tuntuvat olevan", myöntää Nieminen.

"Lexus tuntuu nyt siltä, että kovaa mennään kohta, entistä kovempaa. Vähän harmittaa, ettei sille tullut kutsua Kymiin - olisi voinut miettiä sen ja Jokimaan välillä - molempia ei voi ajaa. En ota kantaa Jokimaan kilpailumuotoon, sehän on ollut sama jo pitkään. Tai toivottavasti ei ainakaan tapahdu sitä, että tulee kaikille alkukilpailut, sitä en toivo. Malli on näin hyvä, mutta toki hevosille ehkä olisi parempi, jos finaaliviikonlopun hiitit olisivat samana päivänä. Mutta olivat ne mitkä hyvänsä, ne ovat kaikille samat kuitenkin."

Niemisen tallista Kymi GP:n viikonloppuna juoksee siis nyt Don Williams.

"Se on ollut kyllä miellyttävä tuttavuus, kunhan vain päästiin starttiin. Sillähän ei ollut yhtään pisteitä, pelkkiä nollia taulussa, kun se tuli. Hevonen oli kuitenkin terve ja iloinen, ajot eivät vain olleet onnistuneet Ranskassa viime starteissa. Vauhtiakin löytyy, ja lähtisin sillä mukaan Kymi GP:n ison kalan jahtiin, jos saisimme paikan. Ori olisi paremmin vahvoilla, jos mentäisiin koko matkan urku auki. Mikkelissä se tähtää sen sijaan pitkälle matkalle. Sen sijaan Lexus Dreamilla haluaisin koittaa St Michelin pääkisassa, että kuinka kovaa se voisi oikein mennä? Ihan ennätysmielessä sinne mentäisiin. Mutta tässä voi suunnitella mitä vaan, ilman että pääsemme mukaan kisoihin. Ilman kutsuja niihin ei voi osallistua."