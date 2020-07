Always Ready haastaa Derbyssä - Raskolnikovkin aloittaa torstaina

Terhi Piispa-Helisten

Kriteriumin ykkönen Raskolnikov Frido aloittaa kautensa Seinäjoen torstain Kasvattajakruunu-lähdöstä nelivuotiaille oriille ja ruunille. Santtu Raitala jatkaa ohjissa.

Raskolnikov Frido kohtaa Kasvattajakruunussa muiden muassa Racing Boyn, Marshall Matchin ja kolmessa startissaan tappiottoman Nu Delin. Always Ready puolestaan peittosi Suur-Hollola-ajon Nelivuotispokaalissa helpon näköisesti mm. tallikaverinsa Samvaisin ja BWT Echon.

"Kaikki on mennyt kai aika suunnitelmien mukaan Raskonikovilla", kertoo Henri Steiner.

"Ainahan näillä välillä jotain pikkumurheita on, muttei mitään sen suurempaa kuitenkaan. Nyt jostain on aloitettava, niin aloitamme tästä. Suuri tähtäin on syksyn Vermon 2600 metrin kisassa. Vastus on siellä kova, mutta toivotaan että meidän iso ori kehittyy vielä myös viime kaudesta hieman ja alkaa valmistua kropaltaan. Jännä hevonenhan tämä olisi, jos sen saisi oikein voimistumaan. Jollainlailla se vaikuttaa vähän myöhäiseltä jopa. Meidän muista hepoista Bobby Blue Frido on ruunattu ja kaksivuotias Coltraine Frido (Il Villagio) saattaa aloittaa jo kaksivuotiaana uransa."

Tuomas Korvenoja otti Suur-Hollolan Nelivuotispokaalista siis kaksoisvoiton, ja hänellä on tallissaan kaksi kandidaattia Derbyyn syksylle.

"Ehkä Always Ready on tallin kovin lupaus tällä hetkellä", Korvenoja arvioi.

"Samvaiskin on aika kova, ja esitti melkoisen speedin takasuoran lopussa Lahdessa. Siltä tuli vähän räkääkin startin jälkeen. Always Ready voitti kuitenkin tosi helposti. Molemmat ovat kehittyneet hienosti viime aikoina. Always Readylle 2600 metriä on ihan nappiin, ja kyllä sinne Vermoon tähdätään. Tähdätään jo 22. päivän Derbysarjaan. Kari Rosimo ajaa sielä. Itse en liene paikallakaan, ja Rosimo on sopinut hyvin kärryille. Samvais taas meni jo Ruotsiin ja yritämme 5.8. Breeders Crownissa sillä näillä näkymin. Toivotaan, että meillä on Derbyssä - mielellään finaalissakin - useampi kuin yksi hyväkuntoinen hevonen mukana. Mascate Match on hirmukyky, mutta meidänkin hevoset aika mukavia."

"Olen juuri nyt Normandiassa viimeistä kertaa vähään aikaan. Tallin seitsemän kaksivuotiasta ja yksi vanhempi ranskalainen siirtyvät Ruotsiin, joten reissaaminen helpottaa vähän jatkossa. Hevosten kuljetus startaa huomenna."

Kaj Närhinen

Tuomas Korvenoja sai tänä kesänä tuhat voittoa täyteen ohjastajaurallaan.