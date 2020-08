Kymppiaikainen amerikkalainen avaa Kauhasen käsistä

Kuva: VIlle Toivonen

Jukka-Pekka Kauhasella ei ole viikonloppuna aikaa nojailla oven karmeihin. Perjantaina on edessä Broadway Appolon debyytti iisalmelaistreenarin väreistä. Lauantaina Kauhanen käy Säihkeen Sähinän kanssa kamppailemaan Keskisuomalainen Derbyn kärkisijoista.

Aiemmin Antti Ojanperällä valmentautunut Broadway Appolo päättää puolen vuoden hiljaiselonsa huomenna Kuopiossa. Ruuna on siirtynyt kesän aikana Jukka-Pekka Kauhasen treeniin.

Syynä pitkään paussiin ovat jalkavaivat.

”Lievä hankkarivamma oli kyseessä. Ruuna meni viime startin jälkeen omistajalleen, ja Broadway Appolo oli talven hänen tyttärensä ratsuna. Alkukesästä ruuna tuli meille laitumelle, ja talliin hevonen otettiin pari-kolme viikkoa sitten”, valottaa Jukka-Pekka Kauhanen taustoja.

Kauhasen mukaan treenaaminen on ollut maltillista.

”Muutamia vetoja on ajettu, ja ihan mukavasti ruuna niissä painelee. Kun tämän tason menijä on virkeä ja terveys on kunnossa, niin esteitä starttailun aloittamiselle ei ole. On vain luotettava hevosen hyvyyteen. Broadway Appolon peruskunto on säilynyt ratsastelun ansiosta asiallisena.”

Kauhanen sanoo, ettei perjantaisesta kilpailusta ole suurempia odotuksia.

”Katsotaan, kuinka ruuna menee ja mitä tehdään jatkon suhteen. Jos kilpaileminen ei ole enää vaihtoehto, niin omistajalla on ruunalle sitten muuta tekemistä. Broadway Appolo on luonteeltaan oikein kiva hevonen.”

Kauhasen muonavahvuus koki elokuussa menetyksen, kun kolmanneksen uransa 36:sta startistaan voittanut Express Junior jouduttiin lopettamaan.

”Sillä petti takapolvesta kierukka, eikä vaiva lähtenyt millään parantumaan. Näin oli hevosen kannalta parempi.”

Tallin varsaosasto on vireä.

”Kaksivuotiaita suomenhevosia on kaksi, ja saman verran löytyy kolmevuotiaita. Niitä seurataan mielenkiinnolla.”

Perjantaina on Kuopiossa koelähdössä suvultaan ja taustoiltaan kiinnostava 3-vuotias lämminverinen MAS Ella. Talli Veit Sydämein osti tamman hiljattain Ruotsista Giulia Gocciadorolta, jonka isä on tunnettu ravivalmentaja Alessandro Gocciadoro.

”Näppärä tamma”, kommentoi Kauhanen uutta suojattiaan.

