Ida Kaitila viihtyy Bodenissa varsojen parissa

Bodeniin kotiutunut Ida Kaitila taluttaa Red Rose Sisua, jonka kärryillä istuu hänen työnantajansa Petri Salmela.

"Valmistuin 2012 Ypäjältä kaksoistutkinnon suorittaneena, ja 2013 vuoden alusta olin lähes kolmen vuoden pätkän Salmelan Petrillä, jonka jälkeen olin kolmen kuukauden ajan Åke Svanstedtilla jenkeissä. Palattuani Svanstedtilta Suomeen olin vähän aikaa kotona perheen hevosten parissa", Ida Kaitila kertoo.

"Meillä on oma paikka Lahden seudulla, ja perheelläni on ollut hevosia koko minun olemassa oloni ajan. Suomenhevosia ne ovat olleet enimmäkseen, 80-luvulla äidilläni oli Apeli niminen suomenhevonen, joka oli sen ajan mittapuun mukaan hyvä kilpahevonen. Kolmasosa 160 startista totossa, ja Apeliahan käytettiin siitoksessa sekä ravi- että ratsupuolella."

Kaitila kertoo viihtyneensä Suomessa, mutta veri veti kuitenkin takaisin Bodeniin, joka sijaitsee Pohjois-Ruotsissa Tornion korkeudella.

"Toukokuusta 2016 lähtien olenkin ollut taas täällä Bodenissa. Ensin reilu kolme vuotta Gunnel Fredrikssonilla, ja nyt vuoden vaihteesta olen työskennellyt jälleen Salmelan Petellä, tällä kertaa nuorten hevosten parissa. Viihdyin tosi hyvin Gunnelilla, mutta välillä on hyvä vaihtaa työpaikkaa. Salmelalle oli helppo palata, onhan Pete todella huippu työnantaja”, kertaa Ida työhistoriaansa kehuen samalla työnantajiaan Bodenissa.

Boden tarjoaa hienot puitteet valmennukseen. Ida vastaa yhdessä Antero Heinosen kanssa Petri Salmelan varsojen opettamisesta aina siihen asti, kun hevoset kaksivuotiskauden aikana siirtyvät kilpatalliin joko Bodeniin tai Söderbyn tilalle Tukholman lähistölle.

"Antero on ollut tässä pitempään, ja hänellä on luonnollisesti päävastuu varsoista, mutta varsojen opettaminen on yhteistyötä vaativaa työtä. Varsat tulevat 1-vuotiskesän jälkeen meille opetettavaksi, ja ovat vähintään kaksivuotiskevääseen asti tässä. Osa varsoista lähtee aikaisemmin Söderbyhyn ja ne, jotka jäävät tänne pohjoiseen ovat vähän kauemmin meidän käsissämme ennen siirtymistään kilpatallin puolelle."

Pääsääntöisesti kaikki Salmelan nuoret hevoset ovat ensimmäisen talven pohjoisessa, sillä talvet ovat eteläisempään Ruotsiin verrattuna paljon otollisemmat nuorten hevosten valmennukseen.

"Makethemarkkin aloitti täältä käsin uransa, ja sainkin ajaa sillä kotona harjoituksissa, ja olla mukana sen ensimmäisissä starteissa kaksivuotiaana. Kuusi peräkkäistä voittoahan Makethemark otti jo kaksivuotiaana, ja oriin menestystä on ollut tosi mukava seurata sen myöhemmällä uralla."

"Meillä on muutenkin Bodenissa todella hyvät valmennuspaikat, itse ravirata sijaitsee parin kilometrin päässä tallistamme. Sinne hölkkääminen käy alkuverryttelystä, ja tallin toiselta puolelta lähtee hyvä metsälenkki. Bodenissa on ammattitaitoinen radanhoitohenkilökunta, ja olosuhteista ei hevosen valmennus jää kiinni”, kehuu Ida Bodenin valmennusolosuhteita.

Petri Salmela on opittu tuntemaan valmentajana, joka ei arkaile kilpailla kaksivuotiailla varsoilla, Ida Kaitila avaa hyvin kaksivuotiskilpailuttamisen hyötyjä.

"Ruotsissa kaksivuotislähdöissä maksetaan ihan asiallisia palkintoja. Ja eihän se mikään salaisuus ole, että vielä jokunen vuosi sitten pohjoisen kaksivuotislähdöt olisi usein peruttu osanottajapulan takia, ellei Petri olisi ilmoittanut useamman varsan lähtöön. Onneksi muutkin valmentajat ovat innostuneet ilmoittamaan viime aikoina kaksivuotiaitaan starttiin."

Kaksivuotislähdöissä on tärkeätä, että varsa ei joudu juoksemaan sen hetkisten kykyjen ylärajalla, vaan startti on otettava harjoitteena, ja suhtauduttava realistisesti menestymismahdollisuuksiin. Jos varsa on nätillä juoksulla esimerkiksi neljäs, on omistaja saanut mukavan korvauksen ja varsa puolestaan hyvävauhtisen harjoitteen, joka vie nuoren hevosen kehitystä eteenpäin.

"Ei Petellä ole tarkoitus saada kaikkia kaksivuotiaita starttiin, vaan varsan kehityskaari sanelee sen, onko järkeä yrittää kaksivuotislähtöihin. Meillä on melko paljon nuoria hevosia, niin on ihan fiksu hajauttaa niiden kilpailuttamista. Kaksivuotiaina startanneet eivät yleensä voi osallistua nollasarjoihin kolmivuotiskaudella, ja näin eivät kohtaa saman tallin starttaamattomia kolmevuotiaita”, kertoo Ida syitä kaksivuotiaiden kilpailuttamiseen ja antaa tunnustusta Ruotsin tarjoamia mahdollisuuksia nuorten hevosten kilpailuttamiseen.

"Ruotsin nuorten hevosten kilpailutussysteemi on siitä hyvä, että kaikissa lämminveristen kolmivuotislähdöissä maksetaan vähintään 40 000 kruunun ykköspalkinto ja kahdeksalle palkintorahoja. Lähtöjä on hyvin tarjolla ympäri Ruotsin, ja kiinteät sarjamääritykset ovat hyvin porrastettuja. Vaikka sinulla olisi myöhäisempikin kolmevuotias, ehdit vielä vuoden lopullakin ajaa alhaisella sarjamäärityksellä kolmevuotislähdöissä mukavista palkintorahoista. Ja usein kolmevuotislähdöissä ajetaan maltilla, rakennetaan hevosia starttien myötä”, kiittelee Ida ruotsalaista kolmevuotismallia.

”Viihdyn tosiaan hyvin täällä Pohjois-Ruotsissa, ja vaikka Salmelalla suurin osa työntekijöistä on suomalaisia, on ruotsin kieli tarttunut hyvin, ja siitä onkin tullut puhekieli. Jossakin vaiheessa minulla oli ajatuksena lähteä uudestaan pidemmäksi ajaksi jenkkeihin, mutta sen ajatuksen olen jo tietyllä tapaa jättänyt taakseni”, kertoo Ida kotiutumisestaan Bodeniin ja kertoo samalla tulevaisuuden tavoitteistaan.

Varsojen opettaminen ja niiden valmentaminen on Ida Kaitilan suurin kiinnostuksen kohde.

"Minulla oli tarkoituksena suorittaa jo nyt syksyllä ammattivalmentajan tutkinto Salpauksen koulutuskeskuksessa, mutta tutkinnon suorittaminen siirtyy vuodella eteenpäin. Saatuani ammattivalmentajan pätevyyden Suomesta, olisi tavoitteena suorittaa myös ammattivalmentajatutkinto täällä Ruotsissa. Sen jälkeen olisi tarkoituksena alkaa opettaa ja ajaa sisään varsoja muille valmentajille, sille vaikuttaa olevan kysyntää täälläpäin."

Vaikka varsojen opettaminen on pääasia, niin Kaitila aikoo ottaa myös kilpahevosia valmennukseen.

"Pohjois-Ruotsissa taso ei ole niin kova kuin etelämmässä, mutta palkintorahat ovat oikein hyviä. Tällä hetkellä minulla on yksi oma kaksivuotias valmennuksessani. The Miracle on jo kolmannessa polvessa meidän omia hevosiamme, ja sen emä Lyckan oli mukanani ensimmäisellä Salmelan työkomennuksella, sama hevossuku kulkee mukanani Bodenissa", päättää Ida naurahtaen haastattelun.