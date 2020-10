Taannoinen Jokimaa Tekee Tähtiä -kisan ykkönen vaihtoi maata, omistajaa ja valmentajaa

Mauri Jaara, Anaheim Kemp ja entisen omistajatallin vetäjä Rami Koivisto juhlimassa Jokimaa Tekee Tähtiä -kisan voittoa viisi vuotta sitten.

Anaheim Kemp hyvästeli Ruotsin lauantaina Skellefteån Toto75-ravien yhteydessä ajetun monté-lähdön kakkossijalla. Ruuna muutti Maria Kurttilan talliin Oulun liepeille Iihin. Kurttila kuuluu pohjoisemman Suomen monté-ohjastajaeliittiin. Viime kaudella hän oli koko maan monté-ohjastajaliigassa kakkonen Janita Antti-Roikon jälkeen.

9-vuotias Anaheim Kemp on tienannut urallaan yli 97 000 euroa. Kestävä kilpailija on startannut 122 kertaa. Voittoja on lohjennut 22 kappaletta. Uran arvokkain täysosuma tuli viisi vuotta sitten Jokimaa Tekee Tähtiä -kisasta Mauri Jaaran ohjastamana ja valmentamana.

”Hevonen saapui sunnuntain vastaisena yönä kello 1.30 uuteen kotiinsa. Ruuna vaikutti oikein maailmankansalaiselta. Anaheim Kemp on terve, ja montén ohella koetetaan myös kärrylähdöissä”, kertoo yhdessä tyttärensä Maria Kurttilan kanssa hevosia omistava ja treenaava Juha Päkkilä.