Lisää Sagarin hevosia Perttuselle - Slippery Runway aloittaakin jo Vermosta

Anu Leppänen

Syksy tulee entistä rapaisempana, mutta Tapio Perttusta hymyilyttää. Menestystä tulee ja tallissa tapahtuu jatkavasti mielenkiintoista.

Sagari AB Ruotsista on tuoreimpina lähettänyt Perttuselle Orimattilaan vauhdikkaan nelivuotiaan ruunan Slippery Runwayn, 11,9 ja 27330 euroa, sekä vuotta vanhemman Italian tamman Zarita G.S.O.:n, jolla on sama ennätys ja tonni enemmän rahaa. Ruuna tuli Stefan Melanderin tallista ja tamma Katrin Frickiltä. Sitä ennen Zarita oli starttaillut syntymämaassaan Italiassa hyvällä menestyksellä.

Aiemmin oli tallissa jo saman omistajan First Heartbeat, joka starttaa lauantaina Turun PM- ja T75-raveissa neljän tallikaverinsa tavoin. Sunnuntainakin Perttuselta on viiden hevosen joukkue. Käydään lauantain ja pyhän hevosten saumat läpi uusien hevosten kuvioiden lisäksi. Illan Jokimaan ajokeistaan Perttunen odottaa eniten voittoa Siru Juutisen valmentamalta Morisonilta (T5-1) - muut yllättäisivät.

"Sagari Invest -yhteistyö on jännä", Perttunen toteaa.

"Kaikki on sujunut sovitusti ja jatkossa voi olla mahdollisuus saada vielä lisääkin mielenkiintoisia tapauksia - näin on ainakin puhuttu. Nämä kolme ovat kaikki myös mahdollisia menestyjiä. Varsinkin keskiviikkona starttaavalta Slippery Runwaylta odotan paljon. Se voi pärjätä heti keskiviikkonakin, mutta on tässä pieni arvoitus, koska ruuna on mennyt meiltä vasta yhden hiitin. Ajan toisen kerran perjantaina. Joka tapauksessa odotan, että siinä on meille vähintään pärjäävä starttihevonen."

"Samalla kuljetuksella tullut Zarita G.S.O. on vahvan tuntuinen, mutta se on aika luonnikas, ja täytyy vielä tutustua tarkemmin hevoseen. Lauantaina starttaavalla Strong Heartbeatilla (T75-5) on parempi, kuin mitä avausstartin tulos näyttää. Se pystyy pärjäämään sarjoissaan, mutta ratkaisevaa on, miten terveys kestää. Sillä on ollut aiemmin aika lailla vaivoja, ja melkein vuoden taukokin ennen avausstarttia meiltä."

"Lauantain kaikki hevoset ovat sellaisia kolmas-viides-tyyppisiä yrityksiä. Voittoihin vaadittaisiin kai tuuria. Jos joku niistä voittaa, se on varmaan todennäköisimmin Uljas Suomalainen (T75-2). Pyhänä odotan ilman muuta jonkinlaista menetystä viisivuotiaiden tammojen Kasvattajakruunun Bosses Ladylta (T65-6, siis sunnuntaina). Se voisi avata keulaankin, mutta on eri asia kannattaako sellainen lataus, katsotaan sitten lähdössä, mitä tapahtuu? Kuitenkin se voi voittaakin. Kyseessä on huippuhevonen, jonka maha on nyt saatu kuntoon. Se parantaa, kun saa startteja kroppaansa, ja olen optimistinen tästä startista ja jatkosta. Justine Case voisi maksimituurilla olla siinä lähdössä totosijan tuntumassa."

"Moonlight Black on (lähtö 2, sunnuntai) mielenkiintoinen tulokas, mutta vaikea veikata. Kykyjä sillä kyllä on, mutta vire on kysymysmerkki. Tuntuu hyvältä kyllä. Might Be Romeo (T65-4, su) on hyvä hevonen, joka riittää aika korkealle tässäkin, vaikka vastassa on kovia ja paljon tienanneita. Sillä on ollut usein huonoja paikkoja, kun isoa rahaa on ratkottu. Ei ehkä voittoa nyt, mutta ei siitä paljon puutukaan. Salpaus Delicious (T65-5, su) on lupaava varsa. Se laukkasi karsinnassa, tuli paha paikka ja nyt ei liene mahdollista voittaa. Tamma parantaa kuitenkin ja on kiinnostava jatkossa. En suunnittele varustemuutoksia näistä millään."

Turun PM-ravit ovat iltaravit ja alkavat lauantaina kello 17. Maaseudun Tulevaisuuden antenniverkon kanava 26 esittää studiolähetyksen raveista klo 18 alkaen. Turun molemmat päivät näkyvät tietenkin TotoTV:ltä ja sunnuntain Turun Kasvattajakruunu-finaaliravit alkavat kello 15.