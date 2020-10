Whole Lotta Love ja Martin De Bos suomalaisväriläiskinä Pariisissa maanantaina

Ville Toivonen

Tommi Kylliäinen on päässyt nauttimaan Whole Lotta Loven vauhdista, kuten kuvassa, mutta viime kaudet ruuna on viettänyt pääosin Normandiassa. Maanantaina menestyskulku voi jatkua Pariisin "kakkosradalla" Enghienissä.

Kyse on maanantai-iltapäivän Enghienin ravien avauslähdöstä Prix de Gobelinsistä, joka on ryhmäajo 2150 metrillä. For You Kotka Oy:n eli Whole Lotta Love, 7, kävi kotimaassa kesällä Kymi GP:ssä ja Suur-Hollolassa, joista ei irronnut menestystä. Kuitenkin ruuna on tienannut lähes 150000 euroa lisää voittosummaansa siirryttyään Ranskaan reilut kaksi vuotta sitten Philippe Daugeardin valmennukseen. Kesän Suomen reissun jälkeen on tullut tiliä kolmesta startista yli 22000. Maanantain kisaan Whole Lotta Love starttaa numerolla yksi valmentajansa kärryillään, kuten tavallista.

Martin De Bos, 6, on Ruotsissa syntynyt, mutta sen omistaa ja on kasvattanut Mika Vihelä (Tuulilaukka Oy) Kalajoelta. Se aloitti uransa Suomessa voitokkaasti Tuija Irrin valmennuksessa, otti toistaiseksi suurimmat menestyksensä Ruotsissa 75-lähdöistä Petri Puron valmennuksessa ja on nyt aloittanut lupaavasti Ranskassa. Ori kilpailee Philippe Billardin valmennuksesta, ja kaksi ensimmäistä kisaa ovat tuoneet kakkosen ja ykkösen pääradalta Vincennesistä. Billard pyörittää Fabrice Souloyn valmennustoimintaa isännän ollessa kilpailukiellossa. Suomalainen Eva Saha hoitaa Martinia, joka lähtee kisaan seiskanumerolla.

Ranskan kärkinimiin lukeutuva Franck Nivard ohjastaa Enghienissä Martinia, kuten on tehnyt Vincennesissäkin. Ensin kakkosesta tuli voittosummaan 17500 euroa täytettä - sitten 22050 voitosta. Suomalaiskaksikon pahin vastustaja lienee Nicolas Bazíren ohjastama ori Valzer Di Poggio, jolla on yhdeksän perättäistä voittoa.

Suomalaishevosten lähtö ajetaan ohjelman mukaan 14.50 maanantaina Enghienissä.

