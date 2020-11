Iivon kultamitalivarsan matka jatkuu uusista käsistä - ”Kapteeni ei jätä uppoavaa laivaa”

Terhi Piispa-Helisten

Kymmenen kertaa kisannut ja edelleen avausvoittoaan jahtaava Goldiivo Hoss hakee nostetta uralleen kasvattajaperheeseensä kuuluvan Viljami Härmälän treenistä käsin.

Kolmevuotias Goldiivo Hoss (isä: Zola Boko, emä: Yalumba Hoss) on ollut koko uransa ajan suurennuslasin alla, kuuluuhan ruunan omistajakuntaan The Champ and the Amateurs Stableen olympiavoittaja Iivo Niskanen ja ravipersoona Kari Lähdekorpi.

Varsan ristimänimi oli Gunvald Hoss, mutta Niskasen vuoden 2018 olympiakullan myötä nimi muutettiin nykyiseen muotoonsa, ja hiihtosankarille lahjoitettiin hevosesta osuus.

Goldiivo Hoss on valmentautunut Markku Niemisellä. Vaikka varsa on pistellyt täyden matkan auton takaa 15,2-vauhdilla ja kerännyt kymmenestä kisastaan viisi himmeämpää mitalia, eivät taustavoimien odotukset ole täyttyneet.

Nyt Goldiivo Hoss hakee menoonsa luistoa Hoss-hevosia kasvattavaan Härmälän perheeseen kuuluvan Viljami Härmälän, 33, treenistä.

”Eihän tämä ole projektina mennyt niin kuin toivottiin. Hevosella on ollut vastoinkäymisiäkin. Iivo ja Kari ovat edelleen omistajatallissa mukana, mutta tulevaisuus on sen suhteen vähän auki. Kun Iivolta kyselin asiasta, niin hän vastasi, että kapteeni ei jätä uppoavaa laivaa”, Viljami Härmälä lausuu.

Goldiivo Hoss on Härmälän ensimmäinen valmennettava. Hän kertoo käyneensä Harri Koivusen tallilla hevosia ajamassa ja innostuneensa sitä kautta ottamaan oman treenattavansa.

”Juu, julkkishevonen on kyseessä, paineet ovat kovat”, Härmälä sanoo pilkettä silmäkulmassaan ja lisää, että hän on valmentajana liikkeellä harrastemielellä.

Härmälän mukaan Goldiivo Hoss oli Niemiseltä lähdettyään kuukauden verran laitumella. Nyt ruuna on ollut kovemmassa treenissä kolme viikkoa.

”Pohjat ovat Maken jäljiltä kunnossa, eikä tässä välttämättä kauan mene, että päästään viivalle. Katsellaan nyt rauhassa.”