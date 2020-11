Kari Lähdekorvelta yllätysveto – mukaan ravivihjebisnekseen

Kari Lähdekorpi avaa vihjearkkunsa halukkaille. Käsittelyn alla ovat lähinnä Ruotsin keskiviikon ja lauantain pääpelit Xpress86 ja Toto75.

Kari Lähdekorpi on valmistellut kaikessa hiljaisuudessaan uutta projektiaan. Aika sen julkistamiselle on nyt kypsä: Lähdekorpi alkaa myydä Ravimaailma -portaalissa vihjeitään Ruotsin raveihin.

”Tulevana keskiviikkona tehdään testi. Vihjeet tulevat puhutussa muodossa eli vähän niin kuin podcastina. Myöhäsen Lasse on ollut teknisenä asiantuntijana, kun formaatti on uusi. Hän on saanut kaiken pelittämään. Yleensähän ravivihjeet ovat tekstimuodossa”, Lähdekorpi kertoo.

Mikä sai miehen lähtemään mukaan ravivihjebisnekseen?

”Ei jaksanut joutenkaan olla. Raveja tulee kuitenkin seurattua niin tarkasti, että on sama hyödyntää se kertynyt tieto. En mä ainakaan huonompi vihjaaja ole kuin muutkaan markkinoilla toimivat. Lisäksi mulla on hyvä kontaktiverkosto ruotsalaisille talleille.”

Lähdekorpi sanoo, että vihjeet tulevat kuultaviksi Ruotsin keskiviikon Toto86- ja lauantain Toto75-raveihin sekä erikoiskierroksille, mutta ei tavallisiin sunnuntain Grand Slameihin.

Lähdekorven mukaan vihjeiden hintaa ei ole vielä päätetty.

”Ensimmäinen keskiviikko menee luultavasti maksuttomana, kun vain kokeillaan. Podcastin kesto tulee olemaan alle puoli tuntia. Katsotaan, miten homma lähtee liikkeelle ja mietitään jatkoa sen perusteella.”

Entä jos ravirintamalla on sattunut jotain poikkeuksellista, kuullaanko podcastissa Lähdekorvelta kannanottoja päivänpolttaviin aiheisiin?

”Joo, tarkoitus olisi, että vihjeiden jälkeen olisi lyhyt ajankohtaiskatsaus, jos Ruotsissa on tapahtunut jotain merkittävämpää.”