Uudenmaan rajoitukset sulkevat yleisöportit Vermossa

Koronavirus on Uudellamaalla taas leviämisvaiheessa ja yleisörajoituksia kiristetään. Vermo reagoi nopeasti ja kertoi, että seuraavat neljät ravit ajetaan ilman yleisöä.

Anu Leppänen

Vermon raviradalla on neljät seuraavat ravit taas entistä hiljaisempaa.

Vermo teki asiassa oman ratkaisunsa, joka tosin on hyvin linjassa viranomaisten ohjeistuksen kanssa. Sisätiloissa kielletään yli 20 hengen kokoontumiset seuraavaksi kolmeksi viikoksi. Raveissa ollaan paljon ulkotiloissa, mutta Vermo päätti kuitenkin rauhoittaa rajoitusjakson: kolmen viikon sisään ajetaan kolmet keskiviikkoravit sekä Magic Monday -ravit seitsemäs joulukuuta. Lisäksi 12.12. joulumarkkinat menevät peruutukseen.

"Haluamme toimia vastuullisesti kaikissa tilanteissa", Vermon kilpailupäällikkö Miika Lähdeniemi toteaa.

"Näin on ollut koronan suhteen ja kaikissa muissakin asioissa. Kunkin starttaavan hevosen mukana tallialueelle pääsee korkeintaan kolmen hengen taustatiimi sisään. Yleisöaluelle ei oteta muuta kuin toimihenkilöitä ja mediaa, esimerkiksi kameroiden hoitajia. Media voi tarvittaessa akkreditoitua. Joulumarkkinat on suurella todennäköisyydellä peruttu, valitettavasti. Sunnuntain 20. joulukuuta ravien yhteydessä ehkä on teoreettinen mahdollisuus, mutta todennäköisesti ei."

Vermon koronarajoituksista uutisoi ensimmäisenä Hevosurheilun nettisivut.