10-aikainen 6-vuotias Tornioon - ”Ekaluokkalainen tytär innosti uudelleen ravien pariin”

Tommi Koivurova on hankkinut omistukseensa Ruotsin 75-tasollakin menestyneen Kövras So Farin.

Jeannie Karlsson/Sulkysport

6-vuotiaan Kövras So Farin uran arvokkain ykkönen tuli keväällä 2018 Klass II:sta. Ruunan valmennusvastuun on ottanut Robert Berghin ja Olle Carlssonin jälkeen Tommi Koivurova.

6-vuotias Kövras So Far (63 8-8-10, voittosumma liki 90 000 euroa) on muuttanut Tornioon Tommi Koivurovan omistukseen ja valmennukseen.

Italialaisori Farifantin ruotsalainen poika menestyi hyvin kausina 2018 ja 2019. Komean ennätyksensä 10,4 ruuna viiletti nelivuotiaana Bergsåkerissa Timo Nurmoksen Laskarin vanavedessä kakkoseksi sijoittuessaan.

Kövras So Far on ollut viime vuodet Robert Berghillä ja Olle Carlssonilla treenissä. Tämän kauden 11 starttia ovat tuoneet vain yhden kolmosen.

”Löysin ruunan Hästnetin kautta. Kövras So Far on ollut tässä meillä jo jonkun aikaa, ja se vaikuttaa oikein pirteältä ja mukavalta pojalta”, Koivurova kertoo.

”Sehän on juossut kovia lähtöjä. Nelivuotiaanakin ruuna kisasi Breeders' Crownin välierissä asti. Sen lähdön voitti derby-ykkönen Who's Who ja Selmer I.H. sijoittui toiseksi. Kövras So Far oli kolmas täyden matkan tuloksella 11,5. Tämä kausi on ollut pettymys. Ei kai tämän tason ruuna muuten olisikaan ollut myynnissä.”

Koivurova jatkaa, että talvi treenataan ja tutustutaan hevoseen. Radoille palataan vasta keväällä.

”Tulisi vain kunnon talvi. Nyt ei kaksiselta täällä Torniossakaan näytä. Vettä sataa ja lumet sulavat”, Koivurova manaa.

Koivurova pitää Nina-vaimonsa kanssa talliaan Kyläjoella, kolmen ja puolen kilometrin päässä Laivakankaan raviradalta.

”Kövras So Farilla tähdätään näihin lähialueen Tornion, Rovaniemen, Oulun, Bodenin ja Skellefteån ykkössarjoihin. Niihinhän ruuna on ikänsä puolesta varsinainen juniori”, Koivurova sanoo pilkettä silmissään.

Koivurova oli viime vuosituhannen puolella ja tämän vuosituhannen alussa tuttu nimi pohjoisen radoilla. Tallin ykkösnimi oli Koivurovan Paavo-isän omistama Red Chief.

Viime aikoina Tommi Koivurova on kuitenkin viettänyt ravirintamalla hiljaiseloa.

”Aikoinaan oli aktiivista valmennus- ja kengitystoimintaa. Tehtaalla olen ollut vuorotöissä vuodesta 2007 lähtien, ja hevoshomma on jäänyt taka-alalle”, Koivurova kertoo.

”Meidän ekaluokkalainen tytär innosti uudelleen ravien pariin. Hänellä on oma poni, jonka kanssa tyttö touhuaa 7-vuotiaan tarmokkuudella. Piti sitten hommata itsellekin kilpahevonen, niin pääsee taas raveja kiertämään.”