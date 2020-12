Uutiset

"Yritinhän minä kouluja käydä, mutta töiden teko ja raveissa käynti vetivät puoleensa enemmän” – Noora Tervo on kiertänyt maailmaa hevosten mukana Uutiset Kaj Närhinen Hoitohevosena on Euroopan parhaimmistoon kuuluva Campo Bahia.

Noora Tervon albumi

Noora Tervon ajokkina kuvassa on 3-vuotias Halo Am. Viidestä startista kaksi voittoa ottaneen orin isä on Father Patrick ja emä Honey Face on jättänyt mm. Venkateshin.

Noora Tervo on ehtinyt nähdä monta eri maata työskennellessään usealla eri ravivalmentajalla sekä Euroopassa että USA:ssa. Ensimmäisen kosketuksen raviurheiluun Tervolasta kotoisin oleva Noora sai Henna Romsin luona, jonka tallit sijaitsivat Nooran lapsuuden kodin naapurissa. "Hennalla sai käydä paljon raveissa, ja siihen aikaanhan hänellä oli ihan pärjääviä suomenhevosia kuten vaikkapa Suvineito”, muistelee Noora raviuransa alkuaikoja. Ensimmäinen virallinen työpaikka hevosenhoitajana oli Pohjois-Savossa Maaningalla Ossi ja Tiina Nurmosen palveluksessa, josta saadut opit ovat kantaneet pitkälle ammattielämässä. "Olin Nurmosilla vuoden verran. Heiltä oppi eritoten työnteon kulttuurin ja Tiinalta sain paljon arvokasta oppia hevosen perushuollosta ja ylläpitävän hoidon tärkeydestä”, kehuu Noora Nurmosia työnantajana. Siellä vietetyn ajan jälkeen olikin vuorossa ensimmäinen ulkomaan työkomennus, joka suuntautui ehkä hieman eksoottisempaan ravimaahan Itävaltaan. "Ensimmäinen ulkomaan työpaikkani oli Gregor Krenmayr. Tämän jälkeen olenkin reissannut töiden puolesta monessa eri maassa", Noora kertoo kansainvälisestä työkokemuksestaan. Itävallassa vietetyn ajanjakson jälkeen on Noora ehtinyt työskennellä muun muassa Cagnes Sur Merissä Henk Griftin palveluksessa, jenkeissä Lucas Wallinilla, Pekka Korven Ruotsin filiaalissa sekä muita lyhyempiä ajanjaksoja sekä Ranskassa että Itävallassa. Nyt asuin- ja työpaikka on ollut jo reilun vuoden verran Blentarpissa eteläisessä Ruotsissa, jossa Saksasta Ruotsiin reilut 15 vuotta sitten muuttanut Conrad Lugauer valmentaa hevosiaan. "Conrad Lugauer on hyvä ja reilu työnantaja, jossa arki sujuu oikein mallikkaasti. Minulla on oikein hyvät passihevoset, ja Conni ymmärtää, että nykyään on tärkeätä panostaa henkilökunnan työviihtyvyyteen”, kehuu Noora Conrad "Conni” Lugaueria. Conrad Lugauer on johdonmukaisesti noussut valmentajatilastoissa. Noin 100 hevosta valmentava Lugauerin valmennettavat ovat tienanneet tänä vuonna jo yli yhdeksän miljoonaa kruunua. "Loppukeväästä meillä oli ajanjakso, jolloin hevoset eivät oikein kulkeneet toivotusti. Conni muutti vähän valmennussysteemejä, ja tulokset paranivat huomattavasti. Onhan hän todellinen hevosmies, jolla on selkeä visio, kuinka valmennustallin toimintaa kehitetään jatkuvasti nousujohteisesti”, antaa Noora tunnustusta työnantajalleen. Omista passeista puhuttaessa on Devs Daffodil menestynyt viime aikoina oikein mukavasti: marraskuun lopussa tuli V75-voitto kotiradalta Jägersrosta, ja viimeksi tamma oli kolmas Vincennesissä Björn Goopin ohjastamana. Nimekkäin Nooran passeista on Campo Bahia, jonka ruotsalaismedia nosti yhdeksi ennakkosuosikeista vuoden Prix d’Ameriquehen. Talvimeeting ei sujunut kuitenkaan ennakko-odotusten mukaisesti, ja viisivuotiskauden aluksi ori keskittyikin siitospuoleen Ruotsissa. "Sain Campo Bahian passikseni sen Ranskan-turneen jälkeen, kun sen silloinen hoitaja lopetti Connin palveluksessa. Onhan Campo Bahiassa huippuhevosen leima ja se on komea ilmestys kaikin puolin”, kuvailee Noora passihevostaan. Ruotsalainen raviyleisö haluaisi nähdä jälleen Campo Bahian kilparadoilla. Viimeisin startti on heinäkuulta ennen poisjääntiä Hugo Åbergs Memorialista sairastumisen vuoksi. "Campo Bahialta on kerätty syksyn aikana siementä pakkaseen ensi vuoden siitoskautta varten, mutta liikuteltu sievästi siinä samanaikaisesti. Valmentajahan parhaiten tietää Campo Bahian tulevista kuvioista, minä keskityn hevosenhoitajana mieluummin päivittäiseen tekemiseen kaikkien passieni kanssa”, vastaa Noora hyvin ammattimaisesti kysyttäessä Campo Bahian tulevaisuudesta. Pelkästään hyvien passihevosten takiahan ei Noora viihdy Lugauerin palveluksessa, vaan kuten jo aiemmin mainittiin, ovat työolosuhteet yksi tärkeä tekijä hänen viihtyvyydelleen. "Hevosenhoitajan näkökulmasta Ruotsi on varmasti paras maa tehdä töitä, täällä hevosenhoitajan ammatti on arvostettu toimi." "Töitä tehdään luonnollisesti paljon, mutta viikonloppuvapaat pyörivät hyvin ja Conni saattaa sanoa myöhäisen ravi-illan jälkeen, että tulkaa muutama tunti myöhemmin töihin aamulla. Pieniä arkisia asioita, mutta auttavat jaksamaan tätä työtä,” pohtii Noora ruotsalaisen työkulttuurin eroja muihin ravimaihin. Työn puolesta Ruotsi voittaa muut ravimaat juuri olosuhteiden puolesta, esimerkiksi USA:ssa hevosia valmennettiin Noran mukaan vähän tehdasmaisesti. Työntekijän asema ei ollut lainkaan sama kuin vaikkapa Ruotsissa. Kysyttäessä minkä maan Noora valitsisi asuinpaikakseen on vastauksena ehkä hieman yllättäen Itävalta. "Raviurheilun puolesta Itävalta ei ole mikään unelmapaikka, mutta itävaltalainen elämänmeno, kulttuuri ja ihmisten avoimuus siellä kallistavat vaakakupin sen puoleen. Raviurheilulla ei ole ikävä kyllä lähes lainkaan yhteiskunnallista arvostusta, ja raviurheilun taso ei ole luonnollisesti sama Itävallassa kuin suuremmissa ravimaissa,” analysoi Noora itävaltalaista raviurheilua ja elämänmenoa. Useasti ulkomailla työskentelevät suomalaiset hevosalan ammattilaiset kehuvat kuinka maailmankuva ja kielitaito ovat karttuneet maailmalla vietettyjen vuosien aikana. Noora Tervo ei ole tässäkään tapauksessa poikkeus, jos englannista on tullut periaatteessa toinen kotikieli ja tämän lisäksi pystyy selviämään arkielämässä ranskan, saksan ja ruotsin kielellä. "Ollessani muutama viikko sitten Devs Daffodillin kanssa Vincennesissä löytyi ranskan kieli aika nopeasti, vaikka en ollut sitä muutamaan vuoteen käyttänytkään. Helpottaahan se aikamoisesti reissaamista maailmalla, kun pystyy tulemaan auttavasti toimeen paikallisella kielellä", hymähtää Noora, jolla ei ole sen suuremmin koti-ikävää Suomeen. "Yritän käydä Suomessa kerran vuodessa, mutta ainakin tällä hetkellä viihdyn tosi hyvin maailmalla. Eihän sitä tulevaisuudessa tiedä missä sitä asuu, mutta nyt ei ole aika palata takaisin Suomeen vaan työskennellä kansainvälisen raviurheilun parissa" toteaa Noora. Noora Tervon albumi Noora Tervo työskentelee Conrad Lugauerin tallilla Blentarpissa.