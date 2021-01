Rupeltajan matka jatkui Janita Antti-Roikolle

Terhi Piispa-Helisten

Rupeltaja avasi uransa kasvattajansa Heikki Mikkosen valmennuksesta. Sen jälkeen ruunan tie vei Pihtiputaalle, mistä Rupeltaja muutti syksyllä Vieremälle. Viisasten kiveä ruunaa riivaavaan epävarmuuteen etsii seuraavaksi Janita Antti-Roiko.

Uransa 56:stä startistaan 80:ssa prosentissa laukannut 8-vuotias Rupeltaja on siirtynyt Janita Antti-Roikon treeniin. Ruuna muutti syyskuussa Matti Nisosen hoiviin Vieremälle, mutta Rupeltaja juoksi sieltä käsin ainoastaan monté-koelähdön tapaninpäivänä. Sen ohjasti Janita Antti-Roiko, ja lopputuloksena oli hylkäys liioista laukoista.

Ruunan valmentajina ovat aiemmin toimineet sen kasvattaja Heikki Mikkonen ja Antti Ojanperä.

”Juu, laukkaprosentti koko uralta on se 80 ja viime vuodelta tasan sata. Luvut ovat tiedossa”, nauraa Rupeltajan selästä puhelimeen vastannut Janita Antti-Roiko.

Ravatessaan Rupeltaja on tavannut menestyä. Ruunalla on uran varrelta kymmenen ykkössijaa, ja voittosumma on puhkaissut 30 000 euron rajan.

”Rupeltaja on kotiutunut tänne hyvin. Kyseessä on siivo ja hieno hevonen. Paljon on ruuna nähnyt huippupaikkoja, ja sen kapasiteetti on kova. Muuttuuko mikään sitten tuon epävarmuuden suhteen täälläkään? Yllättäen siinä koelähdössäkin tuli laukkaa ja paljon. Selästä Rupeltaja ottaa kyllä hyvin vauhtia”, Antti-Roiko kertoo.

Onko Rupeltajalla tarkoitus sitten tähdätä nimenomaan monté-mittelöihin?

”Katsotaan nyt. Ruunan kyydit riittävät kärrylähdöissäkin. Käydään radalla kokeilemassa, ja mietitään sen jälkeen. Koelähtö ajetaan luultavasti selästä. Rupeltajan kanssa aloitetaan pian. Se on ollut sellaisilla valmentajilla, että kunto on varmasti kohdallaan ja pohjat pitävät, niitä ei minun treenissä saada enää paremmiksi. Koetetaan ratsastamalla nostaa ruunan mielialaa”, Antti-Roiko miettii.

Rupeltaja muistetaan vuoden 2015 Kuninkuusravien huutokaupan kalleimpana varsana. A.T. Ekon pojan hinta nousi 16 500 euroon. Korkeimman tarjouksen tehnyt Juha Vidgrén lahjoitti Rupeltajan Ponssella koneistajana pitkän työuran tehneelle Matti Hiltuselle tämän jäädessä eläkkeelle.