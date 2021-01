Maarit Ollikaisella vilskettä: illalla odotetaan onnistumista, uusi hevonen tulossa ja varsat lupaavia

Anu Leppänen

Kajaanissa varsavoittoista ryhmää treenaava Maarit Ollikainen sai uuden tuoreen nelivuotiaan talliinsa ja on illan Magic Mondayssakin ehkä avainasemassa Four on The Floorinsa kanssa.

Ollikainen lähtee Kuopioon raveihin norjalaisen viisivuotiaan Four On The Floorin (Look De Star) kanssa hyvin odotuksin. Talliin on näillä näkymin tulossa tuore nelivuotias ruotsalainen ruuna Best Of Luck (Make It Happen) Jörgen Westholmilta. Lisäksi kajaanilaisvalmentaja kertoo olevansa tyytyväinen tallnsa varsoihin, neljään tuoreeseen kaksivuotiaasen.

"Four On The Floor kävi aivan liian kuumana, kun lähtö viivästyi toissakerralla onnettomuuden vuoksi", Ollikainen kertoo.

"Se meni aivan mönkään. Viimeksi sitten oltiin siksi ehkä liiankin varovaisia. Nyt eturivistä on eri tilanne, ja ruuna on nopea avaaja. Minkä taktiikan Santtu Raitala valitsee, sitä en osaa sanoa. Kuitenkin ollaan nyt taas ihan toiveikkaita, että ruuna voisi vaikka pärjätkin. Sillä ajetaan tämän jälkeen yksi startti. Sen jälkeen vähän talvitreeniä, ja sitten tullaan toivottavasti vielä vähän vahvempana ulos."

Best Of Luck on tallinne uusin hankinta, millaisesta ravurista on kyse?

"Se on vielä kokematon, mutta jotenkin tykättiin sen menosta ja ostettiin viikonloppuna. Perjantaina sen pitäisi tämän hetken suunnitelman mukana tulla pihaan, katsotaan sitten. Ihan kehityskelpoiselta se näyttää, vaikkei menestystä ole vielä tullut."

Mikä on tallin tilanne muuten?

"Tallissa on nyt 13 hevosta, jotka ovat aika varsapainotteisia, yksi vuotiaskin siinä mukana. Se on The Bankin ainoa jälkeläinen ainakin tuossa ikäluokassa, Lady Bank Artist, ja sen oriin jälkeläisethän ovat aloittaneet Ruotsissa hyvin. Neljästä kaksivuotiaasta huutokaupasta ostettu Luxus Match (Quite Easy) ja Hugo Artist (Smilin Eli) tuntuvat tällä kohtaa lahjakkaimmilta."

Maarit Ollikaisen valmennustallin Four On The Floor starttaa Magic Mondayn pääpelin kolmoskohteessa, Kuopion lähdössä kuusi klo 20.06 ohjelman mukaan.