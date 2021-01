Kimmo Kemppi perheineen muuttaa Suomeen ja satsaa kotimaan kasvatukseen

Kemp on yksi maamme ravihistorian menestyksekkäimmistä kasvattajanimistä. Viime vuodet nimi on vilahdellut enemmän Amerikassa, mutta nyt Kimmo Kempin hevoskasvatus alkaa näkyä taas kasvavassa määrin Suomessa.

Suomen Hippos/Pirje Fager-Pintilä

Moneen kertaa seppelöity ja monet ennätykset murskannut Passionate Kemp on sekä Kempin että Suomen hevoskasvatuksen eniten kilparadoilta ansainnut (liki 1,7 miljoonaa euroa) ravuri.

Kimmo Kempin perhe muuttavaa kotimaahan virallisesti helmikuussa. Perheeseen kuuluu vaimo ja kaksi tytärtä, jotka täyttävät pian 10 ja 12. Hevoskasvatus on ollut koko ajan aktiivista, mutta satsaus kohdistui välillä lähes pelkästään Amerikan markkinoille. Kempit muuttivat kuusi vuotta sitten Floridaan ja sieltä neljä vuotta sitten Sveitsiin. Ympyrä on nyt sulkeutumassa ja perhe palaamassa Lahteen.

"Tämä oli tyttöjen koulunkäynnin kannalta sopiva hetki", Kimmo Kemppi kertoo.

"He aloittivat jo kevätlukukauden Lahdessa, mutta meidän täytyy vielä palata hoitamaan muutto loppuun Sveitsiin, joten virallisesti se tapahtuu helmikuussa. Tyttäret ovat saaneet arvokasta pääomaa: mm. englannin ja saksan kielet. Kaikissa kolmessa paikassa on omat hyvät ja huonot puolensa. Floridassa mm. keli oli yleensä ylivoimainen. Sveitsi taas oli hieno maa, jossa kaikki toimii, vähän kuten Suomessakin. Se on vain vielä paljon Suomea kalliimpi maa."

Missä mallissa Kempin hevoskasvatus on juuri nyt?

"Satsaus on edelleen totista, mutta nyt yritetään taas kasvavassa määrin myös kotimaassa, ja näin on jo vähän tapahtunutkin. Olihan meillä finalisti Star Town Kemp (Love You) viime kauden kolmevuotiskisoissa ja kaksivuotiskisoissakin The Great Kemp (Maharajah). Myimme aikanaan kasvatuksen Martti Ala-Seppälälle, mutta ei siihen sisältynyt mitään kilpailukieltoa kotimaassa. Tuntui vain loogiselta satsata Amerikkaan, kun sinne olikin jo panostettu ja muutettiin sinne."

"Kentuckyssä olemme nyt kokonaan tai osaksi mukana 15 siitostammassa. Kotimaassa on taas jo 10 tammaa, kahdeksan Katri Rantalan luona Asikkalassa ja kaksi kimppatammaa Mikkelissä Suojalampi Stablella. Nuo jälkimmäiset omistamme yhdessä Antti Peltolan kanssa. Suomessa tuntuisi olevan tilaa markkinoilla, joten siksikin satsaus kotiinpäin tuntuu kiinnostavalta. Toisaalta kilpailu ei tunnu maailman kovimmalta ja toisaalta ikäluokkakisoissa on vielä ainakin hyvät palkinnot."

